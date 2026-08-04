No Ebolas vīrusa slimības mirušo skaits Kongo DR jau pārsniedzis 1700 cilvēkus.
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Vakar 22:57
Kongo DR strauji palielinās Ebolas vīrusa upuru skaits
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) Ebolas vīrusslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 1700, liecina otrdien publiskotie oficiālie dati.
Līdz otrdienai apstiprināti 3802 inficēšanās gadījumi ar Ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis vismaz 1707.
Ebolas vīrusa uzliesmojums strauji plešas plašumā, un nav skaidrs, kad tas sasniegs kulmināciju.
Uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus.
Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu, taču Lielbritānijā un Kanādā tiek strādāts pie potenciālām vakcīnām.