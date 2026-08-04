Irānas un Omānas sarunās parādās cerību stariņš par Hormuza šauruma atvēršanu
Irāna un Omāna panākušas progresu sarunās par Hormuza šauruma atvēršanu, otrdien paziņojušas reģiona amatpersonas.
Saskaņā priekšlikumu, kas tiek apspriests, kuģi iebrauktu Persijas līcī pa Irānas kontrolētu maršrutu un izbrauktu pa Omānas kontrolētu ceļu, un kuģiem tiktu piemērotas nodevas par drošības garantēšanu un pasākumiem jūras vides saglabāšanai, aģentūrai AP pastāstīja divas amatpersonas. Tās norādīja, ka sarunas turpinās, un vienošanās sarunu gaitā vēl var tikt mainīta. Amatpersonas piebilda, ka jebkura vienošanās būtu saistīta ar ASV blokādes atcelšanu Irānas ostām.
Jebkura vienošanās, kas formalizētu Irānas kontroli pār šaurumu, būtu nozīmīga stratēģiska uzvara Teherānai. Tāpēc ASV varētu mēģināt apturēt šo vienošanos, atsakoties atcelt Irānas ostu blokādi.
Hormuza šaurums bija atvērts starptautisks ūdensceļš, pirms ASV un Izraēla 28. februārī uzbruka Irānai.
Hormuza šaurums šaurākajā vietā ir tikai aptuveni 39 kilometrus plats. Tā kā gan Irāna, gan Omāna pretendē uz 12 jūras jūdžu (aptuveni 22,2 kilometru) platu zonu, abu piekrastes valstu teritoriālie ūdeņi pārklājas. Šajā apgabalā nav starptautisko ūdeņu.
ANO Jūras tiesību konvencija (UNCLOS) garantē tranzīta tiesības šajā teritorijā un aizliedz tirdzniecības kuģu blokādi, taču Irāna šo nostāju neatzīst.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio žurnālistiem apstiprināja, ka Irānas un Omānas sarunās ir panākts progress, bet vēl nav noslēgta galīgā vienošanās. "Mēs ceram, ka tā tiks panākta ļoti drīz," viņš piebilda.
Rubio iepriekš noraidīja jebkādu vienošanos, kas dotu Irānai kontroli pār šaurumu. Pagājušajā mēnesī viņš brīdināja, ka tas radītu "ļoti bīstamu precedentu" citām pasaules daļām.
ASV finanšu ministrs Skots Besents raidorganizācijai CNBC sacīja, ka "pastāv iespēja, ka jau šodien vai rīt varētu tikt panākta vienošanās par šauruma atvēršanu".
Atbildot uz jautājumu, vai kuģiem par pārvietošanos caur šaurumu tiks piemērotas nodevas, Besents atbildēja: "Es domāju, ka tur būs brīva kustība, un, lai gan pēdējās dienās situācija tur joprojām ir nedaudz nestabila, mēs redzējām, ka pat tagad no turienes izbrauc diezgan daudz kuģu."
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka ASV risina sarunas ar Irānu, norādot, ka tā ir Teherānas "pēdējā iespēja" panākt vienošanos un izvairīties no jaunas militārās eskalācijas.
"Pirmā fāze ir šauruma atvēršana. Otrā fāze būs denuklearizācija," teica Tramps. "Un tas prasīs nedaudz laika."
Taču Irāna noliedz, ka risinātu sarunas ar ASV, un apgalvo, ka sarunas notiek tikai ar Omānu.