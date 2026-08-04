Francija prezidenta vēlēšanu kampaņā saskata Kremļa roku
Francija tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem vadošajiem politiķiem, kuri, visticamāk, kandidēs nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās, atklāja avots drošības dienestos un viens no politiķiem.
Francijas varasiestādes pagājušajā nedēļā atklāja dezinformācijas kampaņu, kas bija vērsta pret kreisā spārna Eiropas Parlamenta deputātu un aktīvu Kremļa kritiķi Rafaelu Gluksmanu, kurš, visticamāk, nākamgad kandidēs Francijas prezidenta vēlēšanās, otrdien ziņu aģentūrai AFP paziņoja avots drošības dienestos.
Dezinformācijas kampaņa tika saistīta ar propagandas tīklu "Storm-1516", kas ir saistīts ar Krievijas izlūkdienestiem, atklāja avots.
"Krievijas drošības dienesti sākuši operācijas, lai destabilizētu 2027. gada vēlēšanu kampaņu," pirmdienas vakarā sociālajos tīklos rakstīja Gluksmans.
Dezinformācijas kampaņā tika apgalvots, ka pastāv sazvērestība, lai sekmētu Gluksmana uzvaru. Šis viltus apgalvojums parādījās tīmekļa vietnē, kas imitēja leģitīmo tiešsaistes izdevumu "Blast", un tajā bija iekļauti viltoti dokumenti, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotas balsis un "pilnīgi viltots video", norādīja Gluksmans. Viņš sacīja, ka mērķis acīmredzot ir apmelot personas, kuras Krievijas režīms uzskata par naidīgām.
Avots drošības dienestos AFP norādīja, ka pagājušajā mēnesī "Storm-1516" uzbruka arī bijušajam premjerministram, partijas "Horizons" ("Horizonti") vadītājam Eduāram Filipam, kurš jau ir paziņojis par nodomu kandidēt uz prezidenta amatu. Sociālajos tīklos tika izplatīta nepatiesa informācija par viņa veselības stāvokli.
Tiek uzskatīts, ka "Storm-1516" ir arī saistīts ar februārī atklāto mēģinājumu bez pamata sasaistīt Francijas prezidentu Emanuelu Makronu ar ASV finansistu un dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Prezidenta vēlēšanas Francijā gaidāmas 2027. gada aprīlī.