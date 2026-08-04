Spānija mierina Eiropu: migrantu invāzija Seutā nekādi neapdraudēja Šengenas zonu
Pagājušajā nedēļā notikušais nelegālo migrantu iebrukums Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā neapdraudēja Eiropas Šengenas zonu, otrdien paziņojis Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska.
Ministrs norādīja, ka Spānija jau ir nogādājusi atpakaļ Marokā 70 000 no aptuveni 72 000 migrantu, kuri pagājušajā nedēļā sasniedza Seutu. Vismaz 75 migranti gāja bojā, mēģinot nokļūt Seutā.
Iepriekš Spānija ziņoja, ka atgriezusi aptuveni 50 000 nelegālo migrantu, bet bojā gājuši 72 cilvēki.
Daudzi migranti noslīka, mēģinot appeldēt barjeru Vidusjūrā. Šis incidents izraisīja spriedzi starp Madridi un vairākiem citiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Madride noraidīja šādu soli, kas jebkurā gadījumā saskaņā ar ES noteikumiem būtu neiespējams.
"Skaidrs, ka Šengenas zona šajā krīzē nekādā ziņā netika apdraudēta," žurnālistiem Madridē pēc videokonferences ar ES kolēģiem sacīja Grande-Marlaska, norādot, ka līdzīgi uzskata arī viņa kolēģi. Viņš uzsvēra, ka "nebija nekādas iespējamības, ka migranti no Seutas varētu tālāk pārvietoties" uz kontinentālo Eiropu.
Cilvēkiem, kas dodas no Seutas uz Spānijas kontinentālo daļu, tiek pārbaudītas pases.
Grande-Marlaska paziņoja, ka ES dalībvalstu iekšlietu ministru sanāksme noritēja "absolūti konstruktīvā gaisotnē".
Saskaņā ar organizācijas "Save the Children" datiem starp migrantiem, kas joprojām atrodas Seutā, ir aptuveni 1000 nepilngadīgo. Spānijas valdība ir paziņojusi par 25 miljonu eiro atbalsta paketi, lai palīdzētu Seutas varasiestādēm nodrošināt palīdzību nepilngadīgajiem nelegālajiem migrantiem, kurus nepavada pieaugušais.
Spānijas valdība premjerministra Pedro Sančesa vadībā īsteno atvērtāku imigrācijas politiku, salīdzinot ar citām ES valstīm, un šogad sāka programmu, lai piešķirtu legālu statusu nelegālajiem migrantiem, kuri jau dzīvo Spānijā. Paredzams, ka no šīs programmas labumu gūs apmēram 500 000 cilvēku, galvenokārt no Latīņamerikas.