Lamanšā aizdegas migrantu laiva, izglābti gandrīz 160 cilvēki
Francijas un Lielbritānijas kuģi otrdien izglāba 157 migrantus, kuru laiva aizdegās, mēģinot šķērsot Lamanšu, paziņoja Francijas iestādes. Tā ir viena no lielākajām šāda veida glābšanas operācijām, par kurām ziņots kopš reģistrācijas uzsākšanas 2018. gadā.
"Otrdienas rītā neliela laiva aizdegās uz Francijas un Lielbritānijas ūdeņu robežas, piespiežot tās pasažierus lēkt pār bortu," paziņoja Kalē reģiona prefektūras birojs, piebilstot, ka nav ziņots par cietušajiem.
Francijas iestādes paziņoja, ka migranti pirmdien izbraukuši no piekrastes ciemata Normandijā.
Francija jau ilgu laiku ir bijusi starta punkts migrantiem, kuri cer šķērsot Lamanšu, lai sasniegtu Lielbritāniju.
Samaksājot kontrabandistiem tūkstošiem dolāru, cilvēki bieži vien iekāpj pārpildītās gumijas laivās, lai veiktu bīstamo un dažkārt nāvējošo ceļojumu pāri vienam no pasaules noslogotākajiem kuģu maršrutiem.
Pagājušajā gadā Anglijas dienvidu krastā izkāpa vairāk nekā 41 000 migrantu - tas ir otrs lielākais skaits gadā kopš 2018. gada.
Saskaņā ar AFP aprēķiniem, kas balstās uz oficiāliem Francijas un Lielbritānijas avotiem, šogad līdz šim 14 cilvēki ir gājuši bojā, mēģinot šķērsot Lamanšu.
Pagājušajā gadā Lamanšā dzīvību zaudēja vismaz 29 migranti.