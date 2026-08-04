Telefons tik ļoti "iesūc", ka lāci pamana tikai košanas brīdī... Tūrists Rumānijā piedzīvo trakāko dienu mūžā. VIDEO
Kāds tūrists Rumānijas kalnos piedzīvoja pamatīgu izbīli — tik ļoti aizrāvies ar savu mobilo tālruni, viņš nepamanīja lāča tuvošanos, līdz ķepainis nolēma viņu pagaršot.
Kalnainajā Karpatu šosejā uzņemtajā video redzams, kā vīrietis ar telefonu rokā nekustīgi stāv, kamēr viņam no aizmugures pieskrien lācis. Kamēr cilvēks neliekas ne zinis, lācis viņu apošņā, Tikmēr no aizmugures braucošās automašīnas vadītājs piebrauc tuvāk, mēģinot ķepaini aizdzīt, kamēr vīrietis joprojām nekustīgi stāv.
Pēkšņi lācis tam iekoda kājā, un tikai tad vīrietis metās bēgt.
Internetā publicētais video kļuva virāls, un daudzi sociālo tīklu lietotāji pauduši neizpratni par tūrista uzvedību, vēsta “Daily Mail”. Daži norādīja, ka telefons viņu bija tik ļoti “iesūcis”, ka viņš vispār nemanīja, kas notiek apkārt, kamēr citi ironizēja, ka viņam esot “kartupeļa līmeņa izdzīvošanas instinkts”.
Taču ne visi tam piekrita. Daļa komentētāju atzinīgi novērtēja vīrieša nekustīgumu, iespējams, šādi neizprovocējot lāci uz vēl agresīvāku rīcību. “Ja viņš būtu pakustējies, lācis būtu skrējis viņam pakaļ. Viņš centās palikt pilnīgi nekustīgs. Ja viņš būtu skrējis, lācis viņu vajātu un varētu uzbrukt. Viņš rīkojās gudri,” izteicās kāds komentētājs.
Tikmēr citi kritizēja filmētāju, kurš sākotnēji viņš neko nedarīja, lai brīdinātu vīrieti vai aizbiedētu lāci.
Pēdējā laikā Rumānijā vairāki cilvēki cietuši no lāču uzbrukumiem, bijuši pat letāli gadījumi, taču nereti cilvēki vainojami šādā rezultātā, par spīti aizliegumiem, turpinot lāčus piebarot un mēģinot ar viņiem fotografēties. Vēl vairāk, neapdomīgos cilvēkus neattur pat situācijas, kad lācenes ir ar maziem lācēniem un tādējādi vēl agresīvāk reaģēs uz jebkādu reālu vai šķietamu apdraudējumu.
Šis ceļa posms ir slavens kā “lāču ceļš”, kur tūristi bieži apstājas, lai vērotu un barotu savvaļas dzīvniekus. Rumānijas varasiestādes aicinājušas tūristus netuvoties lāčiem un tos nebarot. Lai gan lāči valstī ir aizsargājami dzīvnieki, tie arvien vairāk pierod pie cilvēku klātbūtnes.
Par vienu no šādiem traģiskajiem incidentiem jauns.lv vēstīja pērnvasar, kad Karpatu kalnos gāja bojā kāds itāļu tūrists, kuru saplosīja lācene. Dienu pirms traģēdijas viņš publicēja savā “Facebook” kontā selfiju ar lācēnu un nofilmēja pavisam tuvu pienākušo lāceni. “Skat, lācis!” publicētajā video izsaucās 49 gadus vecais itāļu motociklists. “Cik skaists. Viņš nāk pie manis.” Liktenīgajā dienā plēsoņa viņam uzbruka un ievilka dziļā gravā. Vietējie mediji vēsta, ka lācene bija bojāgājušā tuvumā, un tika nogalināta.
Pirms uzbrukuma viņš bija apstājies pie zīmes, kurā norādīts aizliegums barot lāčus.
2024. gada vasarā lācis nogalināja 19 gadus vecu meiteni viņas drauga acu priekšā, kamēr viņš panikā zvanīja glābšanas dienestam. Dažus mēnešus pirms tam lācis nogalināja 72 gadus vecu skotu tūristu, kurš bija nolaidis automašīnas loga stiklu, lai to nofotografētu. Laikposmā no 2016. līdz 2021. gadam Rumānijā reģistrēti 154 lāču uzbrukumi, no kuriem 14 beidzās ar cilvēka nāvi.
Rumānijā dzīvo lielākā brūno lāču populācija Eiropas Savienībā. Vietējā Vides ministrija lēš, ka to skaits ir no 10 400 līdz 12 800, savukārt bijušais vides ministrs Mirča Fekets pavēstīja, ka optimālais skaits ir ap 4000.
Speciālisti norāda, ka lāču uzbrukumu skaits pieaudzis cilvēku rīcības dēļ, jo klimata pārmaiņu, mežu izciršanas un pastāvīgās apbūves dēļ sarūk lāču dzīvesvieta. Turklāt viņus pievilina izgāztuves un cilvēku izmestā pārtika. Savu artavu sniedz arī bezatbildīgie tūristi, kuri, par spīti aizliegumiem, piebaro lāčus, lai tos filmētu un fotografētu. Vides aizsardzības organizācijas “Agent Green” dibinātājs Gabriels Pauns norāda, ka Rumānija ir kļuvusi par starptautisku trofeju mednieku iecienītu galamērķi.
Vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Mati un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem matu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.