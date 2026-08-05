Sagatavojiet teleskopus! Pēc dažām stundām "Space X" raķetes daļa ietrieksies Mēnesī
Šorīt Mēness vērotājus gaida aizraujošs piedzīvojums — iespēja savām acīm redzēt “SpaceX” raķetes ietriekšanos mūsu planētas vienīgajā dabiskajā pavadonī. Tiesa, trieciena pamanīšanai vajadzēs izmantot teleskopu.
Miljoniem gadu laikā Mēness izturējis neskaitāmus citu debesu ķermeņu triecienus, šādi iegūstot savu bedraino virsmu un krāteru tīklu. Pēdējos gadu desmitu laikā Mēness miera traucētāju skaitam pievienojušies dažādi no Zemes sūtītie lidaparāti.
Trešdienas rītā, plkst. 9.35 pēc Latvijas laika tajā ietrieksies “SpaceX” palaistās “Falcon 9” raķetes daļa, kas lido ar ātrumu aptuveni 2,43 kilometri sekundē.
ASV kosmosa aģentūras NASA Zemei tuvo objektu izpētes centrs (CNEOS) bija prognozējis ietriekšanās laiku pēc tam, kad raķetes fragmenta trajektoriju, izmantojot publiski pieejamos datus, aprēķināja neatkarīgie astronomi. Pašai Zemei šī sadursme nekādu risku nerada, pavēstīja NASA pārstāvis.
Pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam piederošā “SpaceX” šo “Falcon 9” raķeti bija palaidusi 2025. gada janvārī ASV un Japānas misijas ietvaros, lai uz Mēnesi nogādātu divus nolaišanās aparātus un zinātnisko aprīkojumu. “Falcon 9” daļa ir atkārtoti izmantojama un paredzēta atgriezties uz Zemes turpmākajām misijām, dažas raķetes daļas paliek izkaisītas kosmosā un turpina lidot līdz sadursmei ar kādu citu debesu ķermeni.
Astronoms Bils Grejs, kurš pirmais atklāja trajektoriju, savā blogā rakstīja, ka, viņaprāt, šis apmēram piecstāvu ēkas lieluma objekts ar vairāk nekā četru tonnu masu ietrieksies netālu no Einšteina krātera Mēness redzamajā pusē un izveidos vairāk nekā 17 metru diametra krāteri. Citi speciālisti paredz, ka krātera lielums varētu sasniegt 30 metrus. Trieciena brīdī kosmosā tiks izmests milzīgs apjoms putekļu un iežu, kas palīdzēs pētniekiem labāk izprast Mēness virsmas īpašības.
Pati sadursme būs zibenīga, ilgstot maksimāli apmēram vienu sekundi. “Ja Mēnesi iedomājaties kā pulksteni, tas trāpīs apmēram tur, kur ir 10,” pavēstīja Ontario Rietumu universitātes astronomijas un fizikas profesors Pols Vīgerts. Viņš norādīja, ka šī Mēness daļa pašlaik ir apgaismota, tādēļ paša Mēnes spilgtums apslāpēs eksplozijas zibsni. Tomēr Saules gaisma var izgaismot putekļu un iežu mākoni, atvieglojot astronomiem vērošanu.
Kembridžas Universitātes astronoms Mets Botvels norāda, ka Mēnesim nav atmosfēras un gravitācija ir krietni vājāka nekā uz Zemes, tāpēc sadursme būs daudz iespaidīgāka nekā būtu pie mums. “Kaut kas patiešām milzīgs ietrieksies Mēnesī. Tas nekādā ziņā nav bīstami, mēs vienkārši varam vērot šovu,” viņa teikto citē BBC. “Tas ietrieksies un uzsviedīs milzu putekļu mākoni varbūt 50 kilometru vai lielākā augstumā, un laika gaitā tas izplatīsies sāniski.”
Gaidāmajam triecienam ir milzīgs izglītojošais un zinātniskais potenciāls, viņš uzskata. Šī būs unikāla iespēja pētīt, kas notiek, kad kāds objekts ietriecas Mēnesī. Tāpēc zinātnieki gatavojas rūpīgi vērot šo notikumu, iesaistot ne vien lielos teleskopus uz Zemes, bet arī kosmiskos lidaparātus. Dienvidkorejas “Pathfinder Lunar Orbiter” centīsies iegūt augšējās pakāpes attēlus pirms trieciena, NASA “Lunar Reconnaissance Orbiter” izpētīs pašas sadursmes vietu. Arī amatierus astronomus aicina iesaistīties notiekošā filmēšanā.
Botvels norāda, ka šis gadījums arī kalpos par brīdinājumu par aizvien pieaugušo cilvēku radīto atkritumu daudzumu kosmosā. “Uzskatu, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk raizēties par kosmosa atkritumiem. Katru gadu mēs orbītā palaižam aizvien vairāk objektu. Dažreiz satelīti satriecas un sašķīst vēl vairāk gabalos. Pastāv risks, ka var sākties nekontrolējama ķēdes reakcija, ja orbītā ievietosim pārāk daudz objektu.”
Eiropas Kosmosa aģentūra pavēstījusi, ka Zemes orbītā pašlaik lido aptuveni 54 000 kosmosa objektu atlūzu, kuru izmērs pārsniedz 10 centimetrus, bet kopš kosmosa ēra sākuma 1957. gadā cilvēki kopumā palaiduši apmēram 17 000 tonnu dažādu objektu.
Iepriekšējā raķetes daļas ietriekšanās Mēnesī notika 2022. gadā, kad Ķīnas “Chang'e 5 T1” misijas “Long March 3c” raķetes augšējā pakāpe trāpīja Mēness otrajā pusē, kas no Zemes nav redzama. Vairākas desmitgades iepriekš NASA apzināti raidīja objektus uz Mēnesi, lai vāktu datus “Apollo” misiju vajadzībām.