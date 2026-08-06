Sešas Eiropas Savienības valstis joprojām nav pārgājušas uz eiro
Vienotā eiro valūta ievērojami atvieglo tūristu ceļošanu pa Eiropu. Tomēr līdz šim vēl ne visas Eiropas Savienības valstis ir pārgājušas uz eiro, turklāt dažādu iemeslu dēļ.
Pašlaik sešas ES valstis izmanto savu nacionālo valūtu.
Dānija
Oficiālā valūta šajā Skandināvijas valstī ir Dānijas krona (DKK). Uz 2026. gada 4. jūliju 1 Dānijas krona maksā 0,13 eiro.
Kronas kurss ir stabili piesaistīts eiro, izmantojot Eiropas valūtas kursa mehānismu. Pašlaik Dānija neplāno pāriet uz eiro.
Polija
Polijas oficiālā valūta pašlaik ir Polijas zlots (PLN). Šobrīd 1 zlots ir vienāds ar
0,23 eiro. Polija pagaidām neplāno pāriet uz eiro, jo, pēc vietējo varasiestāžu domām, pašreizējā valsts ekonomika vēl nav gatava pievienoties eirozonai.
Rumānija
Šī valsts pašlaik izmanto savu valūtu — Rumānijas leju (RON). Uz 2026. gada 4. augustu 1 lejs ir līdzvērtīgs 0,19 eiro.
Vienlaikus Rumānija ir izvirzījusi mērķi nākamo trīs līdz četru gadu laikā pāriet uz eiro.
Ungārija
Šī valsts pašlaik kā nacionālo valūtu izmanto Ungārijas forintu (HUF). Šobrīd 100 forinti ir vienādi ar 0,28 eiro.
Tajā pašā laikā Ungārija plāno pievienoties eirozonai līdz 2030. gadam, taču tam vēl nepieciešams īstenot vairākas reformas.
Čehija
Šajā valstī joprojām apgrozībā ir sava valūta — Čehijas krona (CZK).
Uz 2026. gada 4. augustu 1 Čehijas krona maksā 0,041 eiro.
Pašlaik valstij nav konkrētu plānu pāriet uz eiro, jo sabiedrībā vēl nav panākta vienprātība šajā jautājumā.
Zviedrija
Arī šī Skandināvijas valsts izmanto savu valūtu — Zviedrijas kronu (SEK).
Pašlaik 1 Zviedrijas krona oficiāli ir vienāda ar 0,091 eiro.
Tāpat kā tās kaimiņvalsts Dānija, arī Zviedrija pagaidām neplāno pāriet uz eiro, uzskatot savu valūtu par pietiekami stabilu un pašpietiekamu.
Latvija uz eiro pārgāja 2014. gada 1. janvārī. No šīs dienas eiro kļuva par Latvijas oficiālo valūtu, aizstājot Latvijas latu. Pārejas kurss tika noteikts nemainīgi: 1 eiro = 0,702804 lati.
Eiro ieviešana notika pēc Latvijas pievienošanās eirozonai — Latvija kļuva par tās 18. dalībvalsti. Banknotes un monētas latos vēl varēja izmantot paralēli eiro pirmajās divās nedēļās (līdz 2014. gada 14. janvārim), bet pēc tam vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā bija eiro.