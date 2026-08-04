Di Kaprio un Bezoss iegulda 200 miljonus dolāru pasaules apdraudētāko dzīvnieku glābšanā
Holivudas aktiera Leonardo Di Kaprio un “Amazon” dibinātāja Džefa Bezosa fondi apvienojuši spēkus vērienīgā dabas aizsardzības projektā, kura mērķis ir glābt 100 no visapdraudētākajām dzīvnieku sugām pasaulē.
Iniciatīvai “Phoenix Species Project” paredzēts atvēlēt 200 miljonus ASV dolāru (aptuveni 173 miljonus eiro), padarot to par lielāko atsevišķo finansējumu kritiski apdraudētu sugu atjaunošanai.
Di Kaprio fonds "Re:wild" un "Bezos Earth Fund" izveidojuši projektu "Phoenix Species Project", norādot, ka tas būs vēsturē lielākais atsevišķais fonds, kas veltīts speciāli kritiski apdraudētu sugu atjaunošanai.
Di Kaprio gadiem ilgi lolojis ideju par plašu, saskaņotu rīcību, lai palīdzētu sugām, kuru dzīvotnes un turpmākā pastāvēšana ir apdraudēta klimata pārmaiņu dēļ. 2021. gadā viņš un "Re:wild" līdzdibinātājs, biologs Vess Sekrests tikās ar Bezosu un viņa sievu, bijušo televīzijas ziņu reportieri Lorēnu Sančesu Bezosu. Bezoss ir "Bezos Earth Fund" priekšsēdētājs, bet viņa sieva - priekšsēdētāja vietniece. Šī tikšanās noveda pie sarunām ar vietējām pašvaldībām, vides aizsardzības organizācijām un pamatiedzīvotājiem par to, kā vislabāk apturēt visneaizsargātāko sugu izmiršanu, un galu galā šīs sarunas noveda pie "Phoenix Species Project" izveides.
Projekta ietvaros tiks aizsargāti apdraudētie lemuri, salamandras, zvīņneši, cūkas un ehidnas un virkne citu dzīvnieku. Projekts paredz arī ilgtermiņa atbalsta sniegšanu veiksmīgiem, bet īslaicīgiem mazāka mēroga pasākumiem.
"Mēs jau gadiem ilgi esam aizsargājuši zelta vainaga sifaku ar budžetu, kas nekad neatbilstu tam, ko šī suga ir pelnījusi, taču ļaut tai izmirt nebija variants. (..) Šis finansējums, šī globālā platforma un tehniskais atbalsts maina to, kas ir iespējams," norādīja asociācija "Fanamby", kas ir viena no grupām, kuras saņem atbalstu "Phoenix Species Project" ietvaros.