"Ryanair" pasažieri iestrēgst Krakovas lidostā uz 15 stundām: cilvēki sašutuši par aviokompānijas izsniegto "kompensāciju"
"Ryanair" pasažieri bija spiesti 15 stundas gaidīt Krakovas lidostā tehniskas problēmas dēļ, kas izraisīja reisa kavēšanos uz Liverpūli.
Pasažieriem tika izsniegti ēdināšanas kuponi tikai 3,38 Lielbritānijas mārciņu vērtībā (aptuven 3, 95 eiro), ziņo "Daily Mail".
Lidojumam FR6359 bija paredzēts izlidot pirmdien plkst. 8.55, taču faktiski lidmašīna pacēlās gaisā tikai otrdien plkst. 00.40.
Kā ziņots, aptuveni 150 pasažieri bija spiesti gaidīt pie iekāpšanas vārtiem. Gaidīšanas laikā katram no viņiem tika izsniegts tikai viens ēdināšanas kupons.
Aviokompānija skaidroja, ka kavēšanās radusies "nelielas lidmašīnas tehniskas kļūmes" dēļ, tāpēc reisa veikšanai nācies izmantot citu lidaparātu.
"Tā kā jūsu reiss kavējas, jūs varat bez maksas saņemt uzkodu vai dzērienu, uzrādot iekāpšanas karti partneru uzņēmumu kasēs. Par katru iekāpšanas karti jūsu rezervācijā ir izsniegts viens kupons 17 Polijas zlotu (aptuveni 3,38 Lielbritānijas mārciņu) vērtībā," teikts pārvadātāja paziņojumā.
Pasažieri bija sašutuši par šādu aviokompānijas attieksmi, jo ar šo summu nepietika pat kafijai, kas lidostā maksāja 21 Polijas zlotu (aptuveni 4,17 mārciņas jeb 40 eiro).
"Mēs gaidām pie iekāpšanas vārtiem. Mēs varētu doties prom, taču tad mums atkal būtu jāiziet visa drošības kontroles procedūra, turklāt apkārt lidostai tāpat nekā nav, tāpēc tam nav jēgas," sacīja Mārcins Tkačiks no Lankasteras.
Viņaprāt, tuvumā nebija neviena aviokompānijas pārstāvja, kurš varētu pasažieriem izskaidrot situāciju.