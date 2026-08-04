ASV aiztur vīrieti saistībā ar postošu meža ugunsgrēku, kas iznīcinājis simtiem ēku
ASV Vašingtonas štatā aizturēts 37 gadus vecs vīrietis, kuru tur aizdomās par viena no postošākajiem reģiona meža ugunsgrēkiem izraisīšanu.
Oldtreilzas ugunsgrēks Spokenas apkārtnē nopostījis vairāk nekā 700 mājas un citas ēkas, bet tūkstošiem iedzīvotāju likts pamest savas dzīvesvietas.
Līdz šim nav ziņots par ievainotajiem vai bojāgājušajiem.
Vašingtonas štatā vairāk nekā 100 000 hektāru platībā izraisījušies 17 liela mēroga ugunsgrēki, pavēstīja Vašingtonas štata valsts zemes lietu komisārs Deivs Aptegrovs.
Ar ugunsgrēkiem cīnās aptuveni 5000 ārkārtas dienestu darbinieku, sacīja amatpersona.
Vašingtonas Nacionālās gvardes pārstāvis Džents Velšs izpostīto teritoriju salīdzināja ar "kara zonu".
Spokenas mēre Liza Brauna aprakstīja ārkārtas situāciju, kas apdraud viņas pilsētu, kā "smagāko dabas katastrofu, ar kādu mūsu reģions jebkad ir saskāries".
Iedzīvotāju skaita ziņā Spokena ar 231 000 iedzīvotāju ir otra lielākā pilsēta Vašingtonas štatā aiz Sietlas.