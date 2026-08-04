Krievu okupanti ar dronu "medī" pārdevēju Hersonas tirgū: "No šiem kadriem sastingst asinis..."
Krievijas armijas okupācijas spēki sarīkojuši sava veida "safari" Hersonas pilsētas tirgū, mēģinot ar dronu uzbrukt civiliedzīvotājam.
Krievijas drons Hersonā mērķtiecīgi vajāja civiliedzīvotāju, kurš vienā no pilsētas tirgiem tirgoja dārzeņus. Uzbrukumā 52 gadus vecais Hersonas apgabala iedzīvotājs guvis traumu, šķembu ievainojumus un kontūziju, taču izdzīvojis. Par to paziņojusi Ukrainas Nacionālās policijas Galvenā pārvalde Hersonas apgabalā.
Publicētajos kadros redzams, kā vīrietis mēģina paslēpties pie automašīnas, no kuras viņš tirgoja preci, kamēr Krievijas drons riņķo virs viņa un acīmredzami seko "mērķa" kustībai. Zīmīgi, ka vīrietis salicis kopā plaukstas, it kā lūdzot drona operatoru viņu saudzēt un neuzbrukt. Bet tas viss ir veltīgi, jo okupantu drons tur ieradies ar vienu mērķi - nogalināt.
"Videomateriālā redzamajam vīrietim nav nekādu kaujinieka pazīmju: viņš vienkārši tirgojas tirgū. Tomēr agresorvalsts militārpersonām viņš tik un tā ir mērķis," norādīja tiesībsargi.
Galu galā vīrietim izdevies izdzīvot. Pašlaik viņš atrodas mediķu uzraudzībā un saņem nepieciešamo palīdzību.
"No šiem kadriem sastingst asinis, bet sirds piepildās ar dusmām. Tos jāredz visai pasaulei," piebilda policijā.
Uz notikušo reaģēja arī Ukrainas ārlietu ministra pienākumu izpildītājs Andrijs Sibiha. Pēc viņa teiktā, uzbrukumi civiliedzīvotājiem ir daļa no Krievijas stratēģijas.
"Viņi precīzi zina, ko dara. Cilvēks, kurš vada šo dronu, lieliski saprot, ka viņa "mērķis" ir civiliedzīvotāji," sacīja Sibiha.
Hersona atrodas Dņepras upes rietumu krastā, tieši pretī atrodas Krievijas okupētā zeme, un iebrucēju spēki to ir padarījuši par vienu no nāvējošākajām dzīvesvietām Ukrainā, gadiem ilgi apzināti medījot civiliedzīvotājus visā pilsētā.