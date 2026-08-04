Atēnās pamestā mājā atrasts čemodāns ar pazudušās britu misionāres mirstīgajām atliekām; slepkavībā vaino afgāņu bēgli
Grieķijas galvaspilsētu Atēnas satricinājis šokējošs un prātam neaptverams noziegums. Kādas pamestas mājas telpās policija atradusi čemodānu, kurā bija paslēpts 38 gadus vecās Lielbritānijas pilsones un kristiešu misionāres Elizabetes Džeinas Rosas līķis. Aizdomās par šo baiso nodarījumu aizturēts 26 gadus vecs afgāņu migrants.
Nevainīga palīdzība pārvērtās par murgu
Elizabete Džeina Rosa bija pašaizliedzīga brīvprātīgā un misionāre, kura ilgstoši darbojās Atēnās, palīdzot bēgļiem un sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem integrēties sabiedrībā. Kā vēsta britu izdevums "The Guardian", tieši šīs darbības ietvaros viņa iepazinās ar 26 gadus veco afgāņu izcelsmes patvēruma meklētāju, kurš nodarbojās ar boksu un nesen bija pieņēmis kristietību.
Grieķijas izmeklētāji noskaidrojuši, ka starp abiem izveidojušās attiecības, taču liktenīgajā naktī strīds pāraudzis brutālā vardarbībā. Saskaņā ar tiesu medicīnas ekspertīzes datiem, sieviete tikusi nežēlīgi nožņaugta.
Sūtīja viltus ziņas tuviniekiem
Lai slēptu pēdas, vīrietis viņas ķermeni ietūcīja lielā ceļojumu čemodānā, ko paslēpa kādas pamestas ēkas pagrabā Atēnu centrā, vēsta ārvalstu mediji. Taču ar to viss nebeidzās. 26 gadus vecais afgānis piesavinājās nogalinātās sievietes viedtālruni un bankas kartes. Vairākas dienas pēc tam, kad Elizabete jau bija mirusi, krāpnieks viņas vārdā rakstīja un sūtīja ziņas viņas satrauktajai ģimenei Skotijā, apgalvojot, ka "viss ir kārtībā" un viņa vienkārši ir aizņemta darbos. Šajā pašā laikā vīrietis nekaunīgi iztukšoja mirušās sievietes bankas kontus, iepērkoties un izņemot skaidru naudu bankomātos.
Taisnošanās tiesā
Grieķijas policijas specvienība sadarbībā ar kibernoziegumu apkarošanas nodaļu spēja izsekot upura telefona signālam un bankas darījumiem, kā rezultātā afgāņu bokseris tika aizturēts.
Nopratināšanā vīrietis nonāca pretrunās un beigās bija spiests atzīties baisajā nodarījumā, taču viņš kategoriski noliedza, ka būtu plānojis sievietes slepkavību. Pēc viņa teiktā, strīda karstumā viņš esot tikai "zaudējis savaldīšanos", bet čemodānā ķermeni noslēpis aiz panikas un bailēm tikt deportētam atpakaļ uz Afganistānu.
Grieķijas tiesa aizdomās turamajam piemērojusi apcietinājumu. Jau šonedēļ Atēnās sāksies tiesas process, kurā vīrietim par šo slepkavību draud mūža ieslodzījums.