Policija ziņo par saspringtu situāciju Melnkalnē; pēc notikumiem uz robežas Horvātijas premjerministrs aicina saglabāt mieru
Melnkalnes policija sociālajos tīklos paziņojusi, ka laika posmā no 31. jūlija līdz 2. augustam valsts robežu šķērsoja 632 766 ceļotāji un 146 147 transportlīdzekļi.
Salīdzinājumam — saskaņā ar 2023. gada tautas skaitīšanas datiem Melnkalnē dzīvo 623 633 iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka nedēļas nogalē valstī iebraukušo cilvēku skaits pārsniedza pašu valsts iedzīvotāju skaitu, ziņo portāls "rmf24.pl".
VIDEO: Horvātijas premjerministrs aicina saglabāt mieru pēc tam, kad pie Melnkalnes robežas 10 stundu ilgos sastrēgumos esot iestrēguši 40 000 tūristu.
Croatian PM calls for calm after 40,000 tourists reportedly get stuck in 10-hour traffic jams at border with Montenegro. pic.twitter.com/9agTCRcA8v— TVP World (@TVPWorld_com) August 4, 2026
Lielākā satiksmes intensitāte uz robežas ar Serbiju
Visvairāk cilvēku tika apkalpoti Dobrakovo robežkontroles punktā, kas atrodas uz Serbijas un Melnkalnes robežas. Tur tika reģistrēti 80 694 ceļotāji.
Liela noslodze tika konstatēta arī citos robežšķērsošanas punktos un lidostās:
Debeli Brijeg — 78 800 pasažieru;
Sukobin/Muriciani — 72 937;
Dracenovac — 67 155;
Božaj — 44 283;
Podgoricas lidosta — 35 823;
Tivatas lidosta — 32 532;
Kotoras osta — 31 064 pasažieri.
Vairāk nekā 20 kilometrus gara rinda uz Horvātiju
Pagājušajā nedēļas nogalē īpaši sarežģīta situācija izveidojās uz Melnkalnes un Horvātijas robežas. Kā vēstīja vietējie mediji, Horvātijas pusē izveidojās transportlīdzekļu rindas, kuru garums pārsniedza 20 kilometrus.
Ceļotājiem nācās gaidīt robežkontroli vairāk nekā 10 stundas. Karstuma laikā apkārtējo apdzīvoto vietu iedzīvotāji autovadītājiem un pasažieriem dalīja ūdeni un ļāva izmantot tualetes. Tika ziņots arī par gadījumiem, kad cilvēkiem sarežģīto apstākļu dēļ bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.