Krievijas specdienesti pastiprinājuši aktivitātes Ukrainas karavīru nogalināšanā - SBU brīdina par "medus slazdiem"
Ukrainas Drošības dienests (SBU) brīdina par Krievijas specdienestu aktivitāšu pieaugumu, mēģinot nogalināt Ukrainas Bruņoto spēku karavīrus, izmantojot tā dēvētos "medus slazdus".
Ukrainas Drošības dienests paziņojis par strauju Krievijas specdienestu aktivitātes pieaugumu — tie mēģina likvidēt Ukrainas aizsardzības spēku karavīrus, izmantojot "medus slazdus". Runa ir par iepazīšanās platformām un viltus randiņiem.
Saskaņā ar SBU sniegto informāciju kopš 2026. gada sākuma izdevies novērst vairāk nekā 50 šādus uzbrukuma mēģinājumus, kas tika organizēti, izmantojot iepazīšanās vietnes un iepriekš sagatavotas tikšanās.
Krievijas aģenti izveido viltus profilus iepazīšanās platformās un tematiskajos tērzēšanas kanālos, piedāvājot militārpersonām romantiskas attiecības. Pēc kontakta nodibināšanas tiek sarunātas tikšanās iepriekš sagatavotās vietās, kur plānots nogalināt mērķi.
Uzbrukumiem tiek izmantoti pašdarināti spridzekļi un nāvējošas indes, kas sintezētas no narkotiskām, psihotropām un citām ķīmiskām vielām.
2025. gada martā Harkivas apgabalā tika aizturēta FDD aģente, kura, izliekoties par "brīvprātīgās palīdzības" sniedzēju, nodeva karavīram pārtiku un medikamentus ar pievienotu indi.
Citā gadījumā okupantu atbalstītāja nosūtīja karavīram dzēriena pudeli, kurai bija pievienota nāvējoša metadona deva. Tika plānots, ka viņš to dzers "tiešsaistes randiņa" laikā. SBU sūtījumu savlaicīgi pārtvēra.
2026. gada janvārī Zaporižjā SBU aizturēja slepkavu, kurš uzbruka kādam Ukrainas karavīram un izdarīja sešus naža dūrienus. Krievijas aģente bija ievilinājusi Ukrainas Bruņoto spēku karavīru industriālajā zonā uz randiņu, kas tika sarunāts iepazīšanās vietnē.
Par visiem gadījumiem uzsākti kriminālprocesi pēc pantiem par valsts nodevību, tīšu slepkavību un teroraktu. Aizdomās turētajiem draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.
SBU aicina militārpersonas un civiliedzīvotājus ziņot par aizdomīgiem priekšmetiem vai kontaktiem.