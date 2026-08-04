Okupants Krimā sarīkojis apšaudi, nogalinot civiliedzīvotājus. Administrācijas vadītājs aicina "saglabāt mieru"
Okupētajā Krimā Krievijas karavīrs nošāvis trīs pussalas civiliedzīvotājus un vienu Krievijas militārpersonu. Zināms arī par vairākiem ievainotajiem.
Par to liecina Sevastopoles okupācijas administrācijas vadītāja Mihaila Razvožajeva paziņojums.
"Traģēdija Sevastopolē. Hmeļnickas ciemā noticis ārkārtas gadījums. Pēc sākotnējās informācijas, karavīrs atklāja uguni uz saviem dienesta biedriem. Tā rezultātā viens cilvēks gāja bojā, vēl viens tika ievainots," rakstīja Razvožajevs.
Viņš arī pavēstīja, ka pēc tam Krievijas karavīrs ievainojis vēl trīs cilvēkus un nogalinājis trīs civiliedzīvotājus — divus vīriešus 71 un 59 gadu vecumā, kā arī 64 gadus vecu sievieti.
Sevastopoles okupācijas administrācijas vadītājs apgalvoja, ka apšaudes sarīkotājs jau ir aizturēts.
"Visiem cietušajiem tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, ārsti dara visu iespējamo, lai glābtu viņu dzīvības," piebilda Razvožajevs.
Pēc viņa teiktā, pašlaik notikuma vietā strādā operatīvie dienesti, izmeklētāji un kriminālisti.
Sevastopoles okupācijas administrācijas vadītājs norādīja, ka tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi un iemesli.
Ņemot vērā pēdējos notikumus, Razvožajevs aicināja okupētās pussalas iedzīvotājus "saglabāt mieru".