Pēc deviņiem komā pavadītiem gadiem miris zēns, kurš saindējās ar sieru
Itālijā svētdien 13 gadu vecumā miris Matija Maestri, kurš pēc saindēšanās ar sieru pēdējos deviņus gadus atradās komā, vēsta Itālijas raidorganizācija "RaiNews".
Traģēdija notika 2017. gada jūnijā, kad tolaik vien četrus gadus vecais zēns apēda vietējā sierotavā ražotu nepasterizēta piena sieru "Due Laghi". Diemžēl produkts izrādījās inficēts ar bīstamu E. coli baktērijas paveidu, kas organismā izdala toksīnus
Šī baktērija zēnam izraisīja ārkārtīgi smagu komplikāciju – hemolītiski urēmisko sindromu (HUS). Bērns guva neatgriezeniskus smadzeņu bojājumus, zaudēja redzi, tika paralizēts un cieta no smagām epilepsijas lēkmēm. Viņš nonāca komā, un, lai uzturētu zēna dzīvību, turpmākos deviņus gadus viņam ik dienas nācās ievadīt 47 dažādus medikamentus.
Vainīgos soda pēc gadiem ilgas tiesvedības
Saistībā ar notikušo tika ierosināta tiesvedība. Itālijas Augstākā kasācijas tiesa pagājušajā gadā atzina tiešu cēloņsakarību starp inficētā siera lietošanu un bērna veselības stāvokli. Par vainīgiem smagu miesas bojājumu nodarīšanā aiz neuzmanības tika atzīti attiecīgās pienotavas bijušais prezidents un siera meistars.
Tēvs uzsāk cīņu par bērnu drošību
Pārdzīvotais pamudināja zēna tēvu dibināt patērētāju aizsardzības asociāciju. Tagad šī organizācija aktīvi cīnās par stingrākiem pārtikas drošības noteikumiem gan Itālijā, gan visā Eiropas Savienībā, pieprasot uz nepasterizētu piena produktu iepakojumiem ieviest obligātus un skaidri pamanāmus brīdinājumus.
Tāpat tēva dibinātā asociācija virza likumdošanas iniciatīvu, lai pilnībā aizliegtu vai stingri ierobežotu nepasterizēta siera došanu bērniem, kuri ir jaunāki par 10 gadiem. Eksperti norāda, ka mazu bērnu imūnsistēma vienkārši nav pietiekami attīstīta, lai spētu pretoties tik spēcīgiem toksīniem, kādus izdala E. coli.