Ukrainas Bruņotie spēki saņems unikālu Ukrainā izstrādātu trieciena dronu F-CAPTAIN
Ukrainas Bruņoto spēku rīcībā drīzumā varētu nonākt jauns vietējās izstrādes trieciena drons F-CAPTAIN, ko radījis uzņēmums "F-Drones". Par to ražotājs paziņojis savā "Facebook" kontā.
Dronu F-CAPTAIN var izmantot visu diennakti. Tas ir izturīgs pret radioelektroniskās cīņas līdzekļu ietekmi un spēj patstāvīgi sasniegt mērķi arī gadījumā, ja tiek zaudēti sakari.
Saskaņā ar "F-Drones" sniegto informāciju jaunā Ukrainas bezpilota lidaparāta maksimālā pacelšanās masa ir 27 kilogrami, un tas spēj pārvadāt līdz 10 kilogramiem lietderīgās kravas.
Drons ir aprīkots ardienas un termiskās attēlveidošanas kamerām, kas ļauj to izmantot gan dienā, gan naktī. Pateicoties paša izstrādātajai navigācijas un vadības programmatūrai, F-CAPTAIN var darboties bez GPS signāla, tādējādi padarot to noturīgu pret pretinieka radioelektroniskās cīņas līdzekļiem.
Bezpilota lidaparāts ar aizsargātu sakaru kanālu atbalsta "Starlink" sistēmu. Ja sakari lidojuma beigu posmā tomēr tiek zaudēti, drons joprojām spēj sasniegt mērķi, jo aprīkots ar autonomu mērķu atpazīšanas un "Last Mile" ("pēdējās jūdzes") sistēmām.
Dronu F-CAPTAIN paredzēts izmantot stacionāru un kustīgu pretinieka mērķu iznīcināšanai vidējā distancē — līdz 100 kilometriem. Tā galvenie mērķi būs Krievijas radari, pretgaisa aizsardzības līdzekļi, komandpunkti, noliktavas un loģistikas objekti.
Kad Ukrainas Aizsardzības ministrija atļaus dronu F-CAPTAIN izmantot Ukrainas armijā, pagaidām nav zināms. Parasti šāds process pašlaik neaizņem daudz laika.