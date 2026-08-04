Madjars nosaucis "papildu bonusu" no okupantu "utilizācijas" Ukrainas frontē
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi ar segvārdu "Madjars" komentējis Krievijas armijas zaudējumus frontē un to iespējamo ietekmi uz turpmāko kara gaitu. Viņš norādījis, ka kaujas laukā notiekošais var radīt papildu sekas Krievijas militārajai sistēmai.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts Brovdi ar segvārdu "Madjars" uzskata, ka biedējošie Krievijas karavīru zaudējumu rādītāji kaujas laukā mazinās vēlmi doties karā.
Jo lielāks kļūst to cilvēku skaits, kuri palikuši guļam Ukrainas zemē, jo mazāk būs tādu, kas vēlēsies parakstīt līgumu un doties karot, šādu viedokli pauda Roberts Brovdi.
No tā var secināt, ka Krievijas okupantu "utilizēšana" ir izdevīga divkārši: no vienas puses, Krievijas armijas rindās viņu kļūst mazāk, bet, no otras puses, samazinās arī to cilvēku skaits, kuri būtu gatavi viņus aizstāt. Par to Madjars rakstīja savā "Telegram" kanālā.
"Esmu dziļi pārliecināts, ka papildus 110 tūkstošiem "tārpu", kurus mēs iznīcinājām pēdējā gada laikā, ne mazāks skaits "tārpu", vērojot mūsu darbību, mainīja savu attieksmi un pārdomāja doties karā naudas dēļ, jo cita iemesla viņiem nav. Lielākā daļa krievu nezina, kur atrodas un kāpēc viņiem vajadzīga Slovjanska," skaidroja SBS komandieris.
"Krievijas iedzīvotāji nesaprot, kāpēc Putinam nepieciešams sasniegt Doneckas apgabala robežas tikai tādēļ, ka viņa slimīgā iztēle šo ideju legalizēja Domē, kur nobalsoja, ka Doneckas apgabals jāiekļauj Konstitūcijā un ka viņiem jebkādā cenā jānonāk līdz šī apgabala administratīvajām robežām. Šis apgabals, cits apgabals, Krimu saglabāt sev, Zaporižjas apgabalu nogriezt un vēlams arī Harkivas apgabalu. Citiem vārdiem sakot — strādāt pie tā, lai Ukraina "nogultos". Tas nenotiks," rezumēja Brovdi.