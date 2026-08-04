"Prasmīgs komandieris, velns parāvis!" Z blogeris slavē Drapatiju un brīdina, ka ukraiņi Krievijai frontē gatavo divus katlus
Krievijas kara atbalstītāju vidē izskanējušas bažas par militāras katastrofas risku dienvidos, ja Ukraina pārrautu Krimas un Krievijas "Dņepras" grupējuma apgādi.
Krievijas militārais propagandists un "Z" blogeris Maksims Kalašņikovs paziņojis, ka Ukrainas armija gatavo operāciju, lai izolētu Krimu un radītu apdraudējumu uzreiz diviem Krievijas spēku grupējumiem.
Pēc viņa teiktā, ja Ukrainai izdosies pārraut pussalas apgādi un sauszemes koridoru uz Krimu, Krievijas armija varētu saskarties ar militāru katastrofu Krimā un Hersonas apgabalā.
Kalašņikovs norāda, ka Krima Krievijai ir svarīga ne tikai kā politisks simbols, bet arī kā bāze Krievijas dienvidrietumu virziena grupējumam, tādēļ tās izolēšana varētu ietekmēt visu apgādes sistēmu.
"Viņi gatavo Krimas nogriešanu no mūsu Dņepras grupējuma bāzes, kas darbojas dienvidrietumu virzienā. Ja viņiem tas izdosies, rodas draudi izveidot divus katlus: pati Krima pārvēršas par katlu, un tiek pārrauta dienvidu Dņepras grupējuma apgāde. Viņi var pārraut Krimas sauszemes koridoru un izveidot otru katlu jau Dņepras lejtecē. Un sanāk, ka tagad, līdz ar Drapatija iecelšanu un viņa slavu... Prasmīgs komandieris, velns parāvis! Kaut tādi cilvēki būtu mūsu pusē," sacīja Kalašņikovs.
Atsevišķi Kalašņikovs komentēja Mihailo Drapatija iecelšanu par jauno Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieku. Krievijas Z-blogeris faktiski atzina viņu par spēcīgu komandieri un pauda nožēlu, ka šādi Ukrainas militārie līderi nav Krievijas pusē.
"Vajadzēja ievest [karaspēku] 2014. gadā — bija iespēja, ka viņi pārietu mūsu pusē, ja toreiz būtu redzējuši apņēmību. Taču šo iespēju jau esam palaiduši garām," paziņoja Kalašņikovs.