"Organizācija, kas vadās pēc Otrā pasaules kara doktrīnām": Zalužnijs skeptisks par Ukrainas dalību NATO
Bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks, patlabanējais Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valērijs Zalužnijs pirmdien pauda skepsi par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO, norādot, ka nepieciešamas citas savienības.
Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužniju lūdza komentēt jautājumu par Ukrainas partnerību ar Apvienotajiem ekspedīcijas spēkiem (JEF) - koalīciju, ko izveidojušas desmit Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā.
Atbildot uz šo jautājumu, Zalužnijs pieskārās arī tēmai par Ukrainas dalību NATO. "Es ļoti labi pazīstu NATO. Apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus. Un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt, tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā nekad neiestāsimies," sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks.
"Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas Bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc Otrā pasaules kara doktrīnām," skaidroja Zalužnijs.
Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs - tādās kā JEF.
"Ukraina pievienosies blokiem un aliansēm, kas, pēc visa spriežot, veidosies. Visticamāk, runa būs par Eiropas militāro un drošības bloku," norādīja Zalužnijs.