Karstuma vilnis Japānā prasa upurus arī zoodārzā - nedēļas laikā iet bojā trīs lauvenes
Japānu šovasar piemeklējis īpaši spēcīgs karstuma vilnis, kas prasījis upurus ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku vidū. Tokijas rietumos esošajā Tama zoodārzā nedēļas laikā mirušas trīs lauvenes, un speciālisti uzskata, ka to nāvi izraisījis karstuma radīts stress.
Zoodārzs paziņojis, ka trīs līdz 15 gadus vecajām lauvām sekcijā konstatēta smaga organisma atūdeņošanās un vairāku orgānu darbības traucējumi. Galīgo nāves cēloni vēl noteiks pēc papildu analīzēm, taču līdzšinējie rezultāti liecina, ka galvenais iemesls bijis ekstrēmais karstums.
"Šī ir pirmā reize, kad piedzīvojam ko tādu. Arī pagājušajā gadā bija ļoti karsts, taču neviena no mūsu lauvām nesaslima," intervijā BBC atzina Tama zoodārza pārstāve Miva Kosaka.
Pirmā saslima trīs gadus vecā lauvene Mugi, kurai jūlija vidū pazuda apetīte un drīz pēc tam viņa vairs nespēja piecelties. Darbinieki centās dzīvnieku glābt, nodrošinot papildu ventilāciju, dzesēšanu un šķidruma terapiju, taču 28. jūlijā lauvene nomira. Dažas dienas vēlāk nomira 11 gadus vecā Ičigo, bet svētdien – 15 gadus vecā Luena.
Tikmēr vēl trīs lauvas – divi tēviņi un viena mātīte – joprojām ir novājināti un nespēj piecelties. Zoodārza darbinieki tiem ievada šķidrumu, medikamentus un vitamīnus, un daļai dzīvnieku jau novērojamas pirmās atveseļošanās pazīmes.
Lai pasargātu pārējās lauvas, tās pārvietotas uz atsevišķu iežogojumu, kur uzstādīti pārvietojami gaisa kondicionieri un industriālie ventilatori.
Tokijas Universitātes veterinārmedicīnas profesors Hideaki Karaki skaidro, ka lauvas, atšķirībā no cilvēkiem, nesvīst. Tās ķermeņa temperatūru pazemina, intensīvi elsojot, taču ļoti augsts gaisa mitrums šo mehānismu padara daudz mazāk efektīvu. Situāciju, iespējams, pasliktināja arī straujais temperatūras kāpums jūlija vidū, kas dzīvniekiem neatstāja laiku pielāgoties.
Tama zoodārzā mīt aptuveni 260 dzīvnieku sugu pārstāvji, un lauvas ir viena no iecienītākajām apskates vietām jau kopš 1964. gada. Tomēr pagājušajā mēnesī zoodārzs bija spiests uz laiku slēgt lauvu ekspozīciju un pārtraukt safari autobusa maršrutus, jo pēkšņais karstuma vilnis negatīvi ietekmēja dzīvnieku veselību.
Japānā šovasar reģistrēts rekordliels karstums. Vairāk nekā 43 000 cilvēku jau nonākuši slimnīcā ar karstuma dūrienu, bet varasiestādes regulāri izplata brīdinājumus un aicina iedzīvotājus izvairīties no pārkaršanas, uzturēties vēsās telpās un uzņemt pietiekami daudz šķidruma.