Brīdina par bīstamu slimību izplatību Eiropā karstuma dēļ
Garākas un karstākas vasaras Eiropā rada arvien labvēlīgākus apstākļus infekcijas slimību izplatībai, brīdina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC).
Iestāde norāda, ka bīstamību rada ne tikai pašreizējie karstuma viļņi, bet arī ilgstoši paaugstināta gaisa temperatūra, kas saglabājas arvien ilgāk, vēsta "Euronews".
Pārtikas izraisītas infekcijas
Karstajos vasaras mēnešos tās ir vienas no izplatītākajām saslimšanām. Augsta gaisa temperatūra veicina baktēriju straujāku vairošanos pārtikā.
Pasaules Veselības organizācija norāda, ka karsts un mitrs laiks rada ideālus apstākļus mikroorganismu attīstībai, padarot pārtiku nedrošu pat tad, ja tās izskats, smarža vai garša nav mainījusies.
Lai mazinātu risku, ieteicams pirms lietošanas nomazgāt augļus un dārzeņus, glabāt termiski neapstrādātus un gatavus produktus atsevišķi, rūpīgi pagatavot ēdienu un uzglabāt to atbilstošā temperatūrā.
Odu pārnēsātās slimības
ECDC brīdina, ka Eiropā arvien biežāk izplatās odu pārnēsātās slimības, jo ilgāki silta un mitra laika periodi ļauj invazīvajām odu sugām izplatīties reģionos, kur tās agrāk bija retas vai vispār nebija sastopamas.
Par arvien nopietnāku sabiedrības veselības problēmu kļūst tropu drudzis (denges drudzis), čikunguņjas drudzis un Rietumnīlas drudzis.
Saskaņā ar PVO datiem Rietumnīlas vīrusa sezona parasti ilgst no pavasara beigām līdz rudenim, sasniedzot kulmināciju laikā no jūlija līdz septembrim. Šogad saslimšanas jau reģistrētas Grieķijā, Itālijā, Ziemeļmaķedonijā, Rumānijā un Spānijā.
Speciālisti iesaka lietot kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus, valkāt ķermeni nosedzošu apģērbu, izmantot logu sietus, moskītu tīklus vai gaisa kondicionierus, kā arī nepieļaut stāvoša ūdens uzkrāšanos pie mājām, jo tajā vairojas odi.
Ērču pārnēsātās slimības
Vasarā īpaša uzmanība jāpievērš arī ērcēm. Tās pašas par sevi slimības neizraisa, taču inficētas ērces ar kodumu var pārnest vīrusus un baktērijas, izraisot, piemēram, ērču encefalītu vai Laimas slimību, kas var radīt ilgstošas veselības problēmas.
Eiropā ik gadu tiek reģistrēti vidēji aptuveni 3000 ērču encefalīta gadījumu. ECDC uzsver, ka vakcinācija ir viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret šo slimību.
Dodoties dabā, ieteicams valkāt apģērbu ar garām piedurknēm un starām, bet pēc pastaigām parkos vai mežā rūpīgi pārbaudīt ķermeni un savlaicīgi noņemt piesūkušās ērces.
Vibrio baktērijas
ECDC vērš uzmanību arī Vibrio baktērijām, kas mīt siltā un mēreni sāļā ūdenī. Cilvēks var inficēties, peldoties piesārņotās ūdenstilpēs vai uzturā lietojot inficētas jūras veltes. Lai gan Eiropā šādi infekcijas gadījumi joprojām ir salīdzinoši reti, pēdējos gados to skaits Baltijas jūras piekrastes valstīs pieaug – īpaši vasarā, kad ilgstoša karstuma ietekmē jūtami paaugstinās ūdens temperatūra.
Lai samazinātu inficēšanās risku, speciālisti iesaka nepeldēties, ja uz ādas ir vaļējas brūces, skrāpējumi vai nesen veikti pīrsingi, kā arī rūpīgi termiski apstrādāt jūras veltes.