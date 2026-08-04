Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu
Polijas aizsardzības ministrs un vicepremjers Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņojis, ka pirmdien virs Baltijas jūras aptuveni 60 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Lebas Polijas iznīcinātāji pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu Il-20.
Par notikušo ministrs informēja platformā X, uzsverot, ka Krievijas lidaparāts Polijas gaisa telpu nav pārkāpis un atradies starptautiskajā gaisa telpā.
❗Przed południem, 60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para naszych samolotów— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 3, 2026
przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu… pic.twitter.com/ZUmDpqwj7H
"Neilgi pirms pusdienlaika 60 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Lebas virs Baltijas jūras mūsu dežūrējošie iznīcinātāji pārtvēra Krievijas izlūklidmašīnu Il-20," rakstīja Kosiņaks-Kamišs.
Pēc ministra teiktā, lidmašīna lidojusi bez iepriekš iesniegta lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. "Šī lidmašīna atradās starptautiskajā gaisa telpā, lidoja bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu," norādīja Polijas aizsardzības ministrs.
Izslēgts transponders un neiesniegts lidojuma plāns būtiski apgrūtina lidaparāta identificēšanu un sarežģī gaisa satiksmes vadības dienestu darbu. Šādu taktiku Krievijas militārās lidmašīnas regulāri izmanto lidojumos virs Baltijas jūras.
Kosiņaks-Kamišs uzsvēra, ka Polijas bruņotie spēki nepārtraukti uzrauga situāciju reģionā un ir gatavi reaģēt uz jebkādiem drošības apdraudējumiem.
Tas nav pirmais šāda veida incidents pēdējo mēnešu laikā. Līdzīgs gadījums tika fiksēts 31. jūlijā, kad Polijas iznīcinātāji F-16 pārtvēra vēl vienu Krievijas Il-20. Līdzīgi incidenti reģistrēti arī 14. jūlijā, 13. maijā, 9. aprīlī un 2025. gada oktobrī.
Krievijas izlūkošanas un pēdējā laikā arī kaujas lidmašīnu regulārā parādīšanās virs Baltijas jūras bez pienācīgas identifikācijas pastiprina NATO dalībvalstu bažas par iespējamām Maskavas provokācijām.
Aprīļa beigās Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdināja, ka Krievija NATO dalībvalstij varētu uzbrukt "tuvāko mēnešu laikā". Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pieļāvis iespēju, ka Maskava varētu sarīkot tā dēvēto viltus karoga operāciju, lai radītu ieganstu uzbrukumam kādai no alianses dalībvalstīm.