Hakeri nozaguši 31 000 cilvēku datus no Lihtenšteinas patieso labuma guvēju reģistra.
Pasaulē
Šodien 07:29
Noplūduši tūkstošiem slepenu datu: hakeri uzlauž Lihtenšteinas patieso labuma guvēju reģistru
Hakeri nozaguši 31 000 cilvēku datus no Lihtenšteinas patieso labuma guvēju reģistra, paziņoja valdība.
Izveidota krīzes darba grupa, ko vada premjerministre Brigite Hāsa. Reģistrā, pret ko bija vērsts hakeru uzbrukums, ir Lihtenšteinā reģistrēto uzņēmumu patiesie labuma guvēji.
Valdība šo reģistru uztur, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Lihtenšteinā, kurā ir tikai 41 000 iedzīvotāju, zemo nodokļu dēļ uzņēmumus reģistrējuši daudzi ārzemnieki.