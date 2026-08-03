Pēc “Anna Festival” Baltijas jūrā noslīcis pazīstams ekstrēmo sporta veidu treneris
Lietuvas kūrortpilsētā Nidā, kur nedēļas nogalē norisinājās festivāls “Anna”, Baltijas jūrā noslīcis 30 gadus vecais bijušais profesionālais sportists un ekstrēmo sporta veidu treneris Motiejus Lisausks, vēsta Lietuvas mediji.
Klaipēdas apriņķa policijas pārstāve Asta Kažukauskiene apstiprināja, ka ap plkst. 13.48 saņemta informācija par jūrā slīkstošu cilvēku. Vīrieti mēģināja atdzīvināt, taču viņa dzīvību glābt neizdevās.
Nelaime notika pēc Nidā aizvadītā mūzikas festivāla “Anna Festival”. “Cilvēki runā, ka noslīkušais vīrietis pirms tam dzēra bārā un pēc tam devās peldēties. Pludmalē ir sarkanais karogs, kas aizliedz peldēties, tādēļ iespējams, ka vīrietis brīdinājumu neievēroja,” stāsta aculiecinieki.
Precīzus nelaimes apstākļus skaidro atbildīgie dienesti.
Vēlāk kļuva zināms, ka bojāgājušais ir Lietuvas ekstrēmo sporta veidu pārstāvis Motiejus Lisausks. Viņš nodarbojās ar veikbordu un snovbordu, kā arī strādāja par treneri.
Lisausks regulāri piedalījās Lietuvas un starptautiskās snovborda sacensībās. Starptautiskās Slēpošanas un snovborda federācijas datos redzams, ka 2022. gadā viņš uzvarēja “Big Air” disciplīnas sacensībās Igaunijā, bet 2023. gadā izcīnīja uzvaru FIS sacensībās Druskininkos.
Sportists bija izveidojis arī sporta kopienu “7AM Club” un aktīvi iesaistījās dažādās sportistu iniciatīvās.
Pēc traģiskās ziņas sociālajos tīklos līdzjūtību Lisauska tuviniekiem izteikuši viņa draugi un Lietuvas veikborda kopienas pārstāvji. Dziedātāja Juste Arlauskaite-Jazzu rakstīja, ka notikušais radījis neaptveramas sāpes, un izteica visdziļāko līdzjūtību sportista ģimenei un draugiem.
Svētdien plkst. 21 Lisauska draugi pulcējās Nidas ziemeļu pludmalē pie “Kupolas”, lai, vērojot saulrietu, godinātu viņa piemiņu.
Uz notikušo reaģēja arī “Anna Festival” organizatori, izsakot līdzjūtību bojāgājušā ģimenei un visiem, kuri viņu pazina.
Organizatori uzsvēra, ka nelaime notikusi pēc festivāla noslēguma, tomēr viņi sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai pēc iespējas ātrāk noskaidrotu notikušā apstākļus. Saistībā ar traģēdiju tika atcelts arī svētdien paredzētais pasākums.