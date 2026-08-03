Zelenskis atbrīvo no amata Ukrainas vēstnieci ASV
Foto: Reuters / Scanpix
Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina.
Pasaulē

Zelenskis atbrīvo no amata Ukrainas vēstnieci ASV

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien atbrīvojis no amata Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanišinu.

Zelenskis atbrīvo no amata Ukrainas vēstnieci ASV...

Stefanišina sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja, ka personisku iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu.

Viņa norādīja, ka ieņemt vēstnieces amatu ASV bijis liels pagodinājums. "Mēs palielinājām ASV ieroču piegādes un saglabājām atbalstu tieši tajā brīdī, kad politiskā situācija Vašingtonā mainījās mums par sliktu," viņa piebilda.

Stefanišina vēstnieces amatu ieņēma aptuveni gadu. Pirms tam viņa bija premjerministra vietniece un tieslietu ministre.

Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības.

Zelenskis, kurš jūlijā veica pretrunīgi vērtētus pārkārtojumus valdībā, vēl nav paziņojis, kas tagad ieņems vēstnieka amatu ASV.

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