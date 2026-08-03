Tramps paziņo par sarunām ar Irānu; Teherāna tās noliedz
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka šobrīd notiek sarunas ar Irānu, raksturojot tās kā pēdējo iespēju Teherānai noslēgt vienošanos.
"Sarunas notiek tieši šobrīd," žurnālistiem Baltajā namā paziņoja prezidents. "Tā ir pēdējā iespēja viņiem parakstīt labu dokumentu."
Tramps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien, bet Irāna šodien pavēstīja, ka risina sarunas ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu caur Hormuzu un negrasās sākt tiešas sarunas ar ASV. Tramps uz to reaģēja, nodēvējot Irānas vadību par neticami divkosīgu.
Karš sākās 28. februārī ar ASV un Izraēlas triecieniem Irānai. Pateicoties diplomātiskajiem centieniem, bijuši arī relatīva miera periodi.
Iepriekšējā pamiera vienošanās, kas paredzēja Hormuza atvēršanu, cieta neveiksmi, un kopš tā laika Irāna ir pastiprinājusi kontroli pār šo svarīgo ūdensceļu. Pēdējās nedēļās abas valstis atsākušas savstarpējus uzbrukumus.