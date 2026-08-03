“Izņemot, protams, Pērlhārboru.” Tramps jau atkal pajoko par Japānas uzbrukumu ASV
ASV prezidents Donalds Tramps, komentējot Savienoto Valstu palīdzību Japānas nacionālās valūtas stiprināšanā, atkārtoti pajokojis par Japānas 1941. gada uzbrukumu Pērlhārborai.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem lidmašīnā “Air Force One”, Tramps norādīja, ka ASV un Japānai izveidojušās labas attiecības un Vašingtona ir gatava palīdzēt sabiedrotajai laikā, kad jenas vērtība bija ievērojami samazinājusies.
“Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt Japānai. Japāna pret mums ir izturējusies ļoti labi – izņemot, protams, Pērlhārboru. Toreiz viņi nebija labi,” ar smaidu sacīja Tramps.
ASV un Japāna veikušas retu kopīgu intervenci valūtas tirgū, lai apturētu jenas vērtības krišanos. Pēc tās Japānas valūta sasniedza augstāko vērtību pret ASV dolāru aptuveni trīs mēnešu laikā. Tā bija pirmā šāda abu valstu saskaņotā rīcība kopš 1998. gada.
Japānas uzbrukumā ASV jūras spēku bāzei Pērlhārborā Havaju salās 1941. gada 7. decembrī tika nogalināti vairāk nekā 2400 amerikāņu militārpersonu un civiliedzīvotāju. Nākamajā dienā ASV pieteica karu Japānai, iesaistoties Otrajā pasaules karā.
Šī nav pirmā reize, kad Tramps sarunās par attiecībām ar Japānu joko par Pērlhārboras uzbrukumu.
Martā, Baltajā namā tiekoties ar Japānas premjerministri Sanae Takaiči, Trampam tika jautāts, kādēļ ASV pirms uzbrukumiem Irānai par saviem plāniem nebija informējusi sabiedrotos. “Mēs vēlējāmies pārsteigumu. Kurš gan par pārsteigumu zina labāk nekā Japāna? Kāpēc jūs man nepateicāt par Pērlhārboru?” toreiz atbildēja Tramps.
Pēc izteikuma telpā dzirdamie smiekli ātri pierima, bet Takaiči izskatījās pārsteigta un neveikli sakustējās savā krēslā.