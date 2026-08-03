Irāna un Omāna apspriež pagaidu kuģošanas koridoru Hormuza šaurumā
Irāna risina sarunas ar Omānu par kopīgu pagaidu kuģošanas koridoru caur Hormuza šaurumu, pirmdien paziņojusi Irānas Ārlietu ministrija.
Ministrijas preses sekretārs atklāja, ka ideja ir izmantot apļveida maršrutu, nevis vairākas atsevišķas joslas, līdz tiks panākta galīgā vienošanās.
Strīds par kuģošanas tiesībām caur šo stratēģiski svarīgo šaurumu ir viens no galvenajiem domstarpību punktiem konfliktā starp ASV un Irānu.
Saskaņā ar ierosināto modeli tankkuģi un kravas kuģi iebrauktu Hormuza šaurumā pa ziemeļu maršrutu caur Irānas teritoriālajiem ūdeņiem. Pēc piestāšanās ostās Irānā vai Persijas līča valstīs kuģi atpakaļceļā izmantotu dienvidu maršrutu caur Omānas teritoriālajiem ūdeņiem.
Hormuza šaurums šaurākajā vietā ir tikai aptuveni 39 kilometrus plats. Tā kā gan Irāna, gan Omāna pretendē uz 12 jūras jūdžu (aptuveni 22,2 kilometru) platu zonu, abu piekrastes valstu teritoriālie ūdeņi pārklājas. Šajā apgabalā nav starptautisko ūdeņu.
ANO Jūras tiesību konvencija (UNCLOS) garantē tranzīta tiesības šajā teritorijā un aizliedz tirdzniecības kuģu blokādi, taču Irāna šo nostāju neatzīst.
Plānotā jaunā kārtība ierobežotu brīvo kuģošanu salīdzinājumā ar laiku pirms ASV un Irānas militārā konflikta sākuma. Irāna, piemēram, varētu kontrolēt, kuri kuģi no kurām valstīm iebrauc Hormuza šaurumā. Kuģošana, cita starpā, varētu tikt liegta karakuģiem.
ASV un Irāna jūnijā noslēdza ietvara vienošanos, kas paredz, ka Teherānai, sadarbojoties ar piekrastes valstīm, ir jāvienojas ar Omānu par šauruma turpmāko pārvaldību.