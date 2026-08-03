DHL direktors: tikai nejaušība novērsusi traģēdiju, kad no Lietuvas uz Eiropu bija sūtītas ugunsbīstamas pakas
Reisa kavēšanās novērsa traģēdiju gaisā, kad 2024. gadā no Viļņas uz Eiropu tika sūtītas ugunsbīstamas pakas, tiesā Viļņā pirmdien liecināja Vācijas loģistikas kompānijas DHL Eiropas drošības tīkla operāciju atbalsta vecākais direktors Filips Bauers.
Tiesa viņu izsauca liecināt, lai noskaidrotu, kā ar kompānijas starpniecību tika nosūtītas divas no četrām ugunsbīstamām ierīcēm. Viena sūtījuma paka uzliesmoja Leipcigas lidostā tieši pirms iekraušanas lidmašīnā. Otra uzliesmoja DHL noliktavā Birmingemā, Lielbritānijā.
"Izmeklēšanā mēs noskaidrojām, ka abi sūtījumi tika nosūtīti no Viļņas. Visu izmeklēšanas laikā apkopoto informāciju mēs nodevām Lietuvai," sacīja Bauers.
Viņš tiesai aprakstīja, kā pakas tiek marķētas un transportētas, apstiprinot, ka katras pakas precīza atrašanās vieta konteinerā tiek reģistrēta. Šī izsekošana ļāva izmeklētājiem precīzi noteikt ugunsgrēka izcelsmi. Attiecīgajā konteinerā atradās 140 pakas.
Bauers atzina, ka pirms incidentiem spēkā esošie drošības pasākumi bija nepietiekami. Lai gan pakas tika pārbaudītas ar rentgenu, aizdedzināšanas ierīces netika atklātas. Drošības protokoli kopš tā laika ir pastiprināti.
"Mums paveicās, ka lidmašīna kavējās. Tai bija paredzēts izlidot plkst. 5.30, un aizdedzināšanas ierīce uzsprāga plkst. 5.43," sacīja DHL pārstāvis.
Viņš piebilda, ka sekas būtu bijušas daudz smagākas, ja ugunsgrēks būtu izcēlies, kamēr lidmašīna atradās gaisā. Sūtījums aizdegās tieši pirms iekraušanas lidmašīnā.
Lietā par teroraktiem, kad, izmantojot starptautisko kompāniju DHL un DPD kurjerpasta pakalpojumus, no Lietuvas tika nosūtīti sūtījumi ar ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem priekšmetiem, apsūdzības izvirzītas Lietuvas pilsonim Aleksandram Šuranovam, Ukrainas pilsoņiem Vadimam Borsukam un Vasilam Kovačam, Krievijas un Lietuvas dubultpilsonim Danilam Jencim un Krievijas pilsonim Eldaram Salmanovam.
Apsūdzētie, kuru vecums ir no 23 līdz 69 gadiem, tiek apsūdzēti terora akta izdarīšanā un dalībā organizētā teroristu grupā, kuras mērķis ir veikt teroristiskus nodarījumus.
2024. gada jūlijā četras sūtījumu pakas tika nosūtītas no Lietuvas uz Lielbritāniju un Poliju. Tās nonāca šķirošanas centrā Vācijā, kur tika nogādātas tālākai transportēšanai. Viena sūtījuma paka uzliesmoja Leipcigas lidostā tieši pirms iekraušanas lidmašīnā. Otra uzliesmoja DHL noliktavā Birmingemā, Lielbritānijā. Sūtījums, kas tika piegādāts Polijā, aizdegās kravas automašīnā, kas to transportēja, bet ceturtais, kas tika sūtīts ar DPD automašīnu, tika pārtverts neskarts, ļaujot izmeklētājiem noteikt ierīču darbības mehānismu un novērtēt to radīto apdraudējumu.
Izmeklētāji atklāja arī testa sūtījumus, kas nosūtīti uz ASV un Kanādu, un vēl divus, kas pārtverti Amsterdamā.
Apsūdzībā ir norādīti zaudējumi 126 000 eiro apmērā Vācijā, gandrīz 400 000 eiro Lielbritānijā un gandrīz 62 000 eiro Polijā.
Apsūdzība liecina, ka ugunsbīstamās pakas no Lietuvas nosūtīja Šuranovs, kurš izmantoja viltotu identitāti.
Šī krimināllieta ir atdalīta no plašākas izmeklēšanas, kurā līdz šim ir identificēti vismaz 16 dažādu valstu pilsoņi, kas organizēja, plānoja un palīdzēja teroristiskus pārkāpumus dažādās valstīs.
Lietuvas, Polijas, Nīderlandes, Vācijas un Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes, strādājot kopīgā izmeklēšanas grupā, ko koordinēja "Eurojust", izjauca plānotus uzbrukumus Eiropā, kuros tika izmantotas pašdegošas pakas, un identificēja shēmas īstenotājus.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka noziegumus organizēja un koordinēja personas, kas saistītas ar Krievijas militārajiem izlūkdienestiem.
Lieta tiesai tika nodota marta sākumā.