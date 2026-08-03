Pie Atēnām valda apokaliptiskas ainas: meži turpina degt
Meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, pirmdien joprojām nav izdevies savaldīt, un, kaut arī vējš pierimis, ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās ugunsgrēku frontēs.
Ugunsdzēsēju brigādes koncentrējas uz ugunsgrēkiem netālu no Ajosnektarijas ciemata, kas atrodas kalna galā, un ziemeļrietumos no Megaras - pilsētas ar aptuveni 36 000 iedzīvotāju, vēsta grieķu mediji.
Lai gan kopš nedēļas nogales vējš ir pierimis, ugunsdzēsības darbi joprojām ir bīstami, un meža ugunsgrēku risks saglabājas ļoti augsts, norādīja Grieķijas civilās aizsardzības iestādes.
Svētdien ugunsgrēku dzēšanas operācijas gaitā netālu no Atēnām saskrējās divi helikopteri. Dzīvību zaudēja viena helikoptera pilots un pilota palīgs. Atbildīgie dienesti sākuši izmeklēšanu. Pagājušajā nedēļā Krētā un Peloponēsā gāja bojā trīs ugunsdzēsēji.
Amatpersonas ziņo, ka plāno iespējami drīz sākt ugunsgrēkos cietušo māju novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem Atēnu apkārtnē iznīcinātas simtiem māju, un ugunsgrēkos ir izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības.