VIDEO: Krievijas kūrortpilsētā Gelendžikā notriekts drons nokrīt un eksplodē līdzās pludmales apmeklētājiem
Krievijas militārpersonu neveiksmīgā darbība, atvairot Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu, izraisījusi civiliedzīvotāju upurus Krievijā.
Krievijas pilsētā Gelendžikā Krasnodaras novadā noticis incidents ar bezpilota lidaparātu, kuru Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļi notrieca tieši virs pludmales zonas, kur atpūtās simtiem tūristu.
3. augustā atpūtnieki Krievijas kūrortpilsētā Gelendžikā nofilmējuši, kā Krievijas mobilā uguns grupa notriec ukraiņu dronu, kas pēc tam nokrīt un eksplodē cilvēku tuvumā.
Soctīklos publicēts video no Gelendžikas, kur notriekts Ukrainas drons nokrita tieši uz pludmales apmeklētājiem.
Gājuši bojā vismaz 3 cilvēki. Vēl 13 atpūtnieki ievainoti. Notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti.
Video redzams, ka cilvēki guļ Melnās jūras krastā un bauda silto dienu. Pēcāk atskan šāvieni, kad virs pludmales lido Ukrainas drons. Krievijas armijas mobilajai uguns grupai izdevās dronu notriekt, bet tas neapdomīgi tika darīts virs atpūtniekiem, kā rezultātā bezpilota lidaparāts nokrita un eksplodēja pludmalē, kur bija liels skaits ar civiliedzīvotājiem.
Iespējamais Ukrainas drona mērķis varēja būt netālu esošā "Rassvet" atpūtas bāze, kas pieder uzņēmumam NPO "Mashinostroeniya" — vienam no nozīmīgākajiem Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumiem.