"Esmu dzīvs un brīvībā": Krieviju pametis politiķis Nadeždins, kurš uzdrošinājās izaicināt Putinu
Krievijas politiķis Boriss Nadeždins, kurš pirms diviem gadiem mēģināja kandidēt pret Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu prezidenta “vēlēšanās”, pametis Krieviju.
“Ir labas ziņas: esmu dzīvs un brīvībā. Diemžēl pagaidām ne Krievijā. Tagad man jāapzina situācija un jāsaprot, kā dzīvot tālāk. Vēlāk uzrakstīšu par saviem plāniem,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Nadeždins.
Komentārā izdevumam “Meduza” 63 gadus vecais politiķis apstiprināja, ka atrodas Parīzē un pagaidām “risina sadzīviskas problēmas”.
Boriss Nadeždins bija plānojis piedalīties 2024. gada prezidenta "vēlēšanās" un sāka vākt parakstus savas kandidatūras atbalstam. Viņš bija vienīgais kandidāts ar pretkara programmu, un daudzos Krievijas reģionos pie viņa vēlēšanu štābiem veidojās cilvēku rindas, lai parakstītos par viņa kandidatūras izvirzīšanu. Tomēr Kremlim uzticīgā Centrālā vēlēšanu komisija Ellas Pamfilovas vadībā Nadeždinu vēlēšanām nepielaida — viņam atteica reģistrāciju, pamatojot to ar nepieļaujami augstu nederīgo parakstu īpatsvaru savāktajos parakstos.
Šogad Nadeždins cerēja piedalīties Valsts domes vēlēšanās, taču 10. jūlijā Krievijas Tieslietu ministrija pasludināja Nadeždinu par “ārvalstu aģentu”. Pēc trim dienām pret viņu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par “ekstrēmistiskas simbolikas demonstrēšanu” — saistībā ar saiti uz video, kurā bija redzama 2024. gadā Arktikas kolonijā nomocītā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija fotogrāfija. Gan “ārvalstu aģenta” statuss, gan protokols ar “ekstrēmistisko” pantu faktiski liedza Nadeždinam iespēju piedalīties vēlēšanās. Turklāt jūlija vidū Nadeždins paziņoja, ka viņam aizliegts izbraukt no Krievijas.