“Vai noziedznieku var nodot viņa paša vārdi? Eksperti analizē izpirkuma vēstules”
Sešus mēnešus pēc ASV televīzijas raidījumu vadītājas Savannas Gutrijas mātes Nensijas nolaupīšanas policija publiskojusi divas izpirkuma vēstules, cerot, ka to saturs palīdzēs atrast vainīgos.
84 gadus vecā Nensija Gutrija pazuda no savām mājām Arizonā janvārī. Izmeklēšana līdz šim nav devusi daudz konkrētu pavedienu, taču policija uzskata, ka arī dažas rakstības detaļas var būt nozīmīgas.
Pirmajā vēstulē nolaupītāji pieprasīja miljoniem dolāru kriptovalūtā, bet otrajā apgalvoja, ka sieviete mirusi drīz pēc nolaupīšanas.
Valoda var atklāt vairāk, nekā šķiet
Kriminālistikas valodas eksperti norāda — pat dažos teikumos iespējams saskatīt cilvēka rakstības īpatnības jeb tā saukto “valodas nospiedumu”.
“Katram cilvēkam ir savs unikāls valodas stils — vārdi, teikumu veidošana un izteicieni, kas viņu atšķir no citiem,” skaidroja valodniecības eksperts Viljams Egingtons.
Pēc viņa teiktā, vēstulēs redzamas vairākas pazīmes, kas varētu palīdzēt izveidot iespējamo autora profilu. Piemēram, pirmajā vēstulē izmantota sarežģītāka teikumu uzbūve un pasīvā forma, kas var liecināt par noteiktu izglītības līmeni.
Vienlaikus eksperts uzsver — jābūt piesardzīgiem, jo noziedznieki bieži mēģina mainīt savu ierasto rakstības stilu, lai slēptu identitāti.
Viena frāze var kļūt par pavedienu
Otrajā vēstulē autors rakstīja, ka Nensija “aizgājusi bojā” un esot “apglabāta dabā”. Eksperti pievērš uzmanību tam, ka šādi formulējumi var liecināt par mēģinājumu distancēties no notikušā un izvairīties no atbildības.
Pēc Egingtona domām, abas vēstules, visticamāk, rakstījis viens un tas pats cilvēks, jo sakrīt to stils un valodas lietojums.
Tagad izmeklētāji šīs detaļas var izmantot, lai salīdzinātu vēstules ar aizdomās turamo cilvēku iepriekšējiem tekstiem.
Vai ar vēstulēm pietiks?
Noziedzības vēstures pētnieks Džefrijs Adlers gan norāda — pēc sešiem mēnešiem būtu grūti cerēt, ka tikai šīs vēstules vien atklās vainīgo.
Tomēr vēsturē ir bijuši gadījumi, kad rakstības stils palīdzējis atrast noziedzniekus.
Piemēram, 1996. gadā bēdīgi slavenā “Unabomber” manifestu atpazina viņa paša brālis, kurš vērsās pie varasiestādēm.
Arī Savanna Gutrija cer, ka kāds atpazīs vēstulēs izmantoto valodu vai rakstības manieri.
“Vismaz viens cilvēks kaut ko zina. Kāds kaut ko ir pamanījis. Kāds var atpazīt šo rakstību,” viņa sacīja.