Jaunie mobilizētie Krievijā draud vērst ieročus pret Kremli
Maskava apsver jaunu mobilizācijas iespēju šā gada rudenī, tomēr šāda lēmuma politiskās sekas Kremlim varētu būt liktenīgas.
Agresorvalsts varasiestādes apsver jaunu mobilizācijas vilni pēc septembrī gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām. Par to, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā, vēsta "The Wall Street Journal".
Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, iemesls tam ir līgumkaravīru pieplūduma samazināšanās, kas apgrūtina Kremļa plānus turpināt ofensīvu Ukrainā un ieņemt visu Doneckas un Luhanskas apgabalu teritoriju.
Kā norāda WSJ, atšķirībā no pirmā mobilizācijas viļņa, jaunajā iesaukumā varētu nonākt Krievijas iedzīvotāji ar minimālu militāro sagatavotību vai pat tādi, kuri nevēlas piedalīties karadarbībā.
Par šāda scenārija iespējamību izteicies arī Maskavas Stratēģiju un tehnoloģiju analīzes centra direktors Ruslans Puhovs. Viņaprāt, ja Vladimirs Putins neatteiksies no mērķa pilnībā okupēt Donbasu, "viņam var neatlikt citas izvēles kā vien izsludināt mobilizāciju".
Vienlaikus izdevums uzsver, ka šāda lēmuma politiskās sekas Kremlim varētu būt ļoti sāpīgas. Daļa Krievijas iedzīvotāju jau paziņojuši par gatavību pretoties mobilizācijai.
Tā, piemēram, 53 gadus vecais rezerves virsnieks Dmitrijs Rogins laikrakstam sacīja: "Tiklīdz man iedos rokās ieroci, es nošaušu tos, kuri mani mobilizēja."