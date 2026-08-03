Liesmas plosa mežus netālu no Atēnām.
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Šodien 13:18
Tūristiem uz šo pusi labāk nedoties - pie Atēnām joprojām plosās plaši meža ugunsgrēki
Ugunsdzēsēji Grieķijā arī pirmdien turpina cīņu ar plašajiem meža ugunsgrēkiem, kuri plosās uz rietumiem no Atēnām. Lai gan vējš ir pierimis, liesmas joprojām nav izdevies savaldīt, un glābšanas dienesti strādā divās lielās ugunsgrēku frontēs.
Ugunsdzēsēju brigādes koncentrējas uz ugunsgrēkiem netālu no Ajosnektarijas ciemata, kas atrodas kalna galā, un ziemeļrietumos no Megaras - pilsētas ar aptuveni 36 000 iedzīvotāju, vēsta grieķu mediji.
Lai gan kopš nedēļas nogales vējš ir pierimis, ugunsdzēsības darbi joprojām ir bīstami, un meža ugunsgrēku risks saglabājas ļoti augsts, norādīja Grieķijas civilās aizsardzības iestādes.
Pagājušajā nedēļā Krētā un Peloponēsā gāja bojā trīs ugunsdzēsēji.
Amatpersonas ziņo, ka plāno iespējami drīz sākt ugunsgrēkos cietušo māju novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību.
Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem Atēnu apkārtnē iznīcinātas simtiem māju, un ugunsgrēkos ir izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības.