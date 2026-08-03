Ukraina pārnes cīņu ar okupantiem uz sauszemi: HUR specvienība veikusi sekmīgu operāciju Krimā
Ukrainas HUR izmantoja jūras platformas "Magura" ar FPV droniem, lai Krimā iznīcinātu divus Krievijas radiolokācijas objektus, un publicēja operācijas video.
Ukrainas Aizsardzības izlūkošanas pārvaldes (HUR) speciālā vienība "Group 13" veica sekmīgu operāciju okupētās Krimas teritorijā. Saskaņā ar HUR sniegto informāciju 2026. gada jūlija beigās tika iznīcināts "Podlet" radiolokācijas kompleksa vadības transportlīdzeklis un "Parolj-4" sistēmas elements — radiolokācijas pieprasītājs, kas nodrošina sistēmu "savējais–svešais".
Uzdevuma izpildei karavīri izmantoja jaunākās jūras platformas "Magura", kas aprīkotas ar FPV droniem. Tas ļāva veikt precīzus triecienus pa Krievijas armijas sauszemes mērķiem.
HUR norādīja, ka operācija apliecināja — "Magura" platformas tagad var izmantot arī triecieniem pa sauszemes mērķiem.
"No šī brīža mūsu "Magura" apdraud Krievijas okupantus arī uz sauszemes. Tas ir būtisks cīņas pārnešanas posms citā līmenī. Kopumā mūsu operācijas kara laikā pret Krievijas agresoru apliecina: iebrucējiem Krimā nebūs vietas ne ūdeņos, ne debesīs virs Melnās jūras, ne uz Krimas zemes. Krima ir Ukraina," norādīja "Group 13" komandieris ar segvārdu "Trīspadsmitais".
Vienība "Group 13" jau iznīcinājusi deviņus un sabojājusi piecus Krievijas Melnās jūras flotes kuģus, likvidējusi trīs Krievijas helikopterus un divus iznīcinātājus, kā arī sabojājusi vēl vienu helikopteru.