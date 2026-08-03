Kāds varētu būt mērķis? Baltkrievija steidzami formē jaunu desanta vienību
Baltkrievija sākusi veidot jaunu desanta triecienbrigādi valsts dienvidu daļā — Gomeļas apgabalā, aptuveni 40 kilometrus no Ukrainas robežas. Speciālo operāciju spēku komandieris Aleksandrs Iļukevičs paziņoja, ka 37. atsevišķā desanta triecienbrigāde aktīvi komplektē personālu.
Baltkrievija sākusi veidot jaunu desanta triecienbrigādi Gomeļas apgabalā, kas atrodas valsts dienvidos aptuveni 40 kilometrus no Ukrainas robežas. Jau izveidots viens bataljons, bet pašlaik tiek formētas arī artilērijas un atbalsta vienības. Jaunā brigāde papildinās trīs jau esošās Baltkrievijas desanta vienības.
Kā ziņo ZN, pulkvedis Aleksandrs Iļukevičs par 37. atsevišķās desanta triecienbrigādes izveidi paziņoja valsts kontrolētā kanāla "VoenTV" raidījumā, norādot, ka vienība pašlaik tiek aktīvi paplašināta.
"Mēs jau esam sākuši militāro vienību veidošanu. Ir izveidots viens bataljons, nokomplektēti virsnieki un iesaukti karavīri," sacīja Iļukevičs. "Šogad mēs veidojam vēl vienu bataljonu, kā arī kaujas atbalsta vienības, artilērijas, pretgaisa aizsardzības un izlūkošanas vienības."
Ziņots, ka 37. brigādes izvietošana Gomeļas apgabalā paredzēta, lai pastiprinātu Baltkrievijas dienvidu flangu — teritoriju, kuru Minskas militārās amatpersonas vairākkārt raksturojušas kā vienu no galvenajiem drošības riska reģioniem.
Jaunā vienība papildinās Baltkrievijas esošās desanta spējas, kurās pašlaik ietilpst trīs atsevišķas desanta triecienbrigādes: 103. brigāde Vitebskā, brigāde Brestā, brigāde Marjina Horkā pie galvaspilsētas Minskas.
Robežas militarizācija un "personāla trūkums"
"Kyiv Post" vēsta, ka jaunās brigādes izveide seko vairākas nedēļas ilgušai militārās aktivitātes pastiprināšanai pie Baltkrievijas un Ukrainas robežas.
Jūlija sākumā Ukrainas Valsts robežsardzes dienests (DPSU) ziņoja, ka Baltkrievija aktīvi attīsta jaunu militāro infrastruktūru — galvenokārt poligonus un loģistikas centrus — pierobežas teritorijās. Tomēr tobrīd netika novērota būtiska karaspēka koncentrācija.
Vēlāk jūlijā Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko runāja par iespējamu "personāla trūkumu" bruņotajos spēkos un uzdeva aizsardzības ministram Viktoram Hreņinam nosūtīt nepietiekami efektīvus ierēdņus un lauksaimniecības darbiniekus dienēt uz dienvidu robežas.
"Ikviens, kurš nepilda rīkojumus, ir jānosūta uz armiju. Lai viņi tur dien. Viņi var sēdēt mežā. Arī tur ir vajadzīgi cilvēki," Lukašenko sacīja jūlijā notikušā apspriedē par 2026. gada ražas novākšanas kampaņu. "Visi, kas neprot strādāt, — uz armiju un uz dienvidu robežu."
Neraugoties uz atkārtotiem apgalvojumiem, ka Ukraina rada drošības apdraudējumu, Lukašenko turpina apgalvot, ka Minskai nav nodoma iesaistīties karā.
Tomēr Ukrainas izlūkdienestu amatpersonas turpina norādīt, ka Maskava aktīvi izdara spiedienu uz Baltkrieviju, lai tā palielinātu savu militāro iesaisti un tādējādi novirzītu Ukrainas aizsardzības spēku resursus.
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