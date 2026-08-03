Eksperts: ASV cenšas izbeigt Krievijas karu, nepalielinot militāro atbalstu Ukrainai
ASV cenšas panākt Krievijas sāktā kara izbeigšanu, vienlaikus izvairoties no papildu militāro resursu piešķiršanas Ukrainai, aģentūrai LETA pauda Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas direktors Sandis Šrāders.
ASV vēl nav izlēmusi par "Patriot" raķešu ražošanu Ukrainā, un tas rada neskaidrību par turpmāko atbalstu, uzskataŠrāders. Viņš norāda, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēlas panākt kara izbeigšanu, taču pagaidām nav gatavs pieņemt lēmumus par būtisku militārā atbalsta paplašināšanu Ukrainai. Vienlaikus eksperts atgādina, ka ASV Kongress kopumā pret Ukrainu joprojām ir noskaņots atbalstoši.
Šrāders uzsver, ka Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska attiecības vienmēr bijušas sarežģītas. Viņaprāt, katra abu līderu tikšanās, kas noslēdzas bez konfliktiem vai diplomātiskiem incidentiem, jau ir uzskatāma par pozitīvu signālu. Tomēr Trampa nostāja pret Ukrainu joprojām ir pretrunīga – viņš vienlaikus runā par kara izbeigšanu, bet arī pieļauj risinājumus, kas varētu būt izdevīgi Krievijai.
Eksperts norāda, ka Ukraina kopš kara sākuma ir kļuvusi daudz spēcīgāka. Valsts pati spēj ražot dronus un citas ieroču sistēmas, kā arī veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Tāpēc Ukrainas atkarība no Rietumu palīdzības vairs nav tik liela kā kara pirmajos mēnešos, lai gan modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādes joprojām ir ļoti svarīgas.
Pēc Šrādera domām, ASV iespējas sniegt vēl lielāku militāro palīdzību ierobežo arī situācija citos pasaules reģionos. Vašingtonai vienlaikus jāatbalsta Izraēla, jāreaģē uz notikumiem Tuvajos Austrumos un jāstiprina drošība Klusā okeāna reģionā. Tāpēc ASV arvien biežāk mudina Eiropas valstis pašām vairāk ieguldīt aizsardzībā un attīstīt savu militāro rūpniecību, nepaļaujoties tikai uz amerikāņu palīdzību.
Runājot par kara gaitu, Šrāders uzskata, ka Krievijai vairs nav reālu izredžu militāri pakļaut Ukrainu. Taču Kremlis, visticamāk, turpinās meklēt veidus, kā panākt vismaz simboliskas uzvaras un pastiprināt spiedienu uz Ukrainu. Viņš neizslēdz arī iespēju, ka Krievija nākotnē varētu mēģināt provocēt NATO valstis, taču uzsver – ja alianse uz šādām provokācijām reaģēs ātri un izlēmīgi, tas tikai stiprinās Eiropas drošību ilgtermiņā.