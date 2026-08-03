Plašu ugunsgrēku dēļ Vašingtonas štatā evakuē tūkstošiem iedzīvotāju
Tūkstošiem cilvēku ASV Vašingtonas štatā spiesti evakuēties, jo plaši meža ugunsgrēki apdraud Spokenas pilsētu un tās apkārtni. Amatpersonas norāda, ka uguns strauji izplatās un rada nopietnus draudus iedzīvotājiem un īpašumiem.
Svētdien varasiestādes izsludināja augstākā līmeņa evakuācijas brīdinājumu, mudinot iedzīvotājus nekavējoties pamest skartos rajonus un neatgriezties, kamēr ārkārtas dienesti turpina savu darbu. Varasiestādes devušas rīkojumu par 60 000 cilvēku evakuāciju Spokenā un tās apkārtnē.
Ugunsgrēkā jau iznīcinātas vismaz 600 dzīvojamās mājas, uzņēmumu ēkas un citas būves, norādīja varasiestādes.
Around 700 buildings have been destroyed by wildfires in Washington state, and thousands of people have been evacuated— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026
The most severe situation has developed near the city of Spokane, where the fire has burned more than 1,700 hectares. Authorities declared a state of emergency… pic.twitter.com/AHI1lcga9j
Štata gubernators Bobs Fērgusons platformā "Facebook" paziņoja, ka ir runājis ar ASV prezidentu Donaldu Trampu par "briesmīgo un postošo" situāciju Spokenā un visā štatā. "Esmu optimistisks, ka mūsu lūgums par federālā ārkārtas stāvokļa izsludināšanu tiks ātri apstiprināts," norādīja Fērgusons.