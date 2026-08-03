Plašu ugunsgrēku dēļ Vašingtonas štatā evakuē tūkstošiem iedzīvotāju
Foto: AFP/Scanpix
Sadedzis auto stāv uz nodegušas dzīvojamās mājas piebraucamā ceļa Balboa apkaimē Spokanā, Vašingtonas štatā
Pasaulē

Plašu ugunsgrēku dēļ Vašingtonas štatā evakuē tūkstošiem iedzīvotāju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Tūkstošiem cilvēku ASV Vašingtonas štatā spiesti evakuēties, jo plaši meža ugunsgrēki apdraud Spokenas pilsētu un tās apkārtni. Amatpersonas norāda, ka uguns strauji izplatās un rada nopietnus draudus iedzīvotājiem un īpašumiem.

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Svētdien varasiestādes izsludināja augstākā līmeņa evakuācijas brīdinājumu, mudinot iedzīvotājus nekavējoties pamest skartos rajonus un neatgriezties, kamēr ārkārtas dienesti turpina savu darbu. Varasiestādes devušas rīkojumu par 60 000 cilvēku evakuāciju Spokenā un tās apkārtnē.

Ugunsgrēkā jau iznīcinātas vismaz 600 dzīvojamās mājas, uzņēmumu ēkas un citas būves, norādīja varasiestādes.

Štata gubernators Bobs Fērgusons platformā "Facebook" paziņoja, ka ir runājis ar ASV prezidentu Donaldu Trampu par "briesmīgo un postošo" situāciju Spokenā un visā štatā. "Esmu optimistisks, ka mūsu lūgums par federālā ārkārtas stāvokļa izsludināšanu tiks ātri apstiprināts," norādīja Fērgusons.

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