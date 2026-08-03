VIDEO. Ligzdā uz dzīvību un nāvi cīnās divas Lietuvas Sarkanās grāmatas plēsoņas
Neparasta aina novērota Lietuvas ornitologu uzstādītajā slēptajā kamerā pie čūskērgļu ligzdas, kad to apciemoja cits plēsoņa.
Čūskērgļa mazulim ligzdā pēkšņi uzbruka jauns vistu vanags, kurš mēģināja savu upuri izgrūst no ligzdas. Gandrīz jau izkritušais mazulis sakopoja visus spēkus, spēja noturēties un pēc asas cīņas lika pretiniekam atkāpties.
Komentējot notikušo, ornitologi norādīja, ka nepieredzējušais mednieks acīmredzot bija pārvērtējis savus spēkus un izvēlējies nepareizo medījumu. Viņi pauda cerību, ka vistu vanags tur vairs neatgriezīsies, un čūskērgļa mazulis spēs izaugt un doties savā pirmajā patstāvīgajā lidojumā.
Komentāros ļaudis pauda bažas, vai vecāki sadzirdēja izmisušā mazuļa kliedzienus un vai vanaga nagi nenodarīja pārāk nopietnus ievainojumus.
Jāpiebilst, ka gan čūskērglis (Circaetus gallicus), gan vistu vanags (Accipiter gentilis) ir ierakstīti Sarkanajā grāmatā gan Lietuvā, gan arī Latvijā, turklāt pie mums abas sugas ir norādītas kā kritiski apdraudētās.