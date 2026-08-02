Izsīkstošā Donava paralizē Serbijas HES darbību
Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā ir sasniedzis visu laiku zemāko atzīmi, svētdien paziņoja valsts enerģētikas ministrs.
Divu lielāko elektrostaciju - "Džerdapa I" un "Džerdapa II" - jauda ir samazināta attiecīgi līdz tikai 20% un 30% no to jaudas, televīzijas kanālam RTS pastāstīja Serbijas kalnrūpniecības un enerģētikas ministre Dubravka Džedoviča-Handanoviča.
Šīs elektrostacijas nodrošina aptuveni 18% no Serbijas saražotās elektroenerģijas.
Hidroelektroenerģija veido gandrīz trešdaļu no Serbijas energoresursu struktūras, bet pārējo daļu veido termoelektrostacijas.
Taču, tā kā Donavas līmenis dažos apgabalos ir sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni ārkārtīgo karstuma viļņu dēļ, kas kopš maija pārņēmuši Eiropu, to darbība ir cietusi.
Serbijas meteorologi lēš, ka pēdējo piecu vai sešu nedēļu laikā nav bijis ievērojamu nokrišņu, kas nepieciešami upei.
Kaimiņvalsts Ungārija saskaras ar līdzīgām enerģijas ražošanas problēmām.
Arī Rumānija jau ir slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un ir paziņojusi, ka slēgs otro.