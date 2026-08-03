Pēc 9 dienām daļā Eiropas pēkšņi "nodzisīs" Saule! Kurp doties pilnā aptumsuma vērošanai un ko varēs redzēt Latvijā?
Trešdien, 12. augustā Eiropa piedzīvos vienu no grandiozākajām dabas parādībām — pilno Saules aptumsumu, kad uz brīdi visu apkārtni pārņems melna tumsa. Taču tas vēl nav viss, tieši pēc gada Eiropu gaida vēl grandiozāks aptumsums!
Pilnais Saules aptumsums sāksies Krievijas Tālo Ziemeļu Taimiras pussalas pašos austrumos, pēc tam pa Ziemeļu ledus okeānu apmetīs loku uz Grenlandi un virzīsies uz dienvidiem. Maksimālā pilnās fāzes ilgums sasniegs 2 minūtes un 18 sekundes. Ja to palaidīsiet garām, nebēdājiet — 2027. gada 2. augusta pilnais Saules aptumsums ilgs pat 6 minūtes un 30 sekundes, šķērsojot Spānijas dienvidus, Ziemeļāfriku un Arābijas pussalas rietumus.
Mēness pilnā ēna pusotras stundas laikā veiks apmēram 8260 kilometrus, lielākā daļa trajektorijas atradīsies virs Atlantijas okeāna. Visilgāko pilno fāzi varēs vērot Islandes rietumos, savukārt tur, kur gaidāmi vislielākie skatītāju pūļi, proti, Portugāles pašos ziemeļrietumos un Spānijas ziemeļos, pilnās fāzes ilgums būs sarucis līdz aptuveni vienai minūtei. Pilnais aptumsums noslēgsies virs Vidusjūras Baleāru salu rajonā.
Kas ir Saules aptumsums?
Saules aptumsums notiek, kad Mēness nostājas starp Zemi un Sauli un pilnībā vai daļēji aizsedz Sauli, skatoties no Zemes. Pilns Saules aptumsums iespējams tad, kad Mēness šķietami ir lielāks par Sauli un pilnībā aizklāj tās disku. Pilnās fāzes zona uz Zemes ir ļoti šaura, savukārt daļējs aptumsums ir redzams daudz plašākā teritorijā, kas var aptvert vairākus tūkstošus kilometru.
Kur varēs redzēt pilnu aptumsumu?
Grenlandes “Station Nord” pilnais aptumsums sāksies plkst. 17.18:08 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 17.18:16.
Pēc pusstundas to varēs redzēt Islandē, piemēram, galvaspilsētā Reikjavīkā pilnais aptumsums sāksies plkst. 17.48:16 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 17.48:47.
Kontinentālajā Eiropā to varēs redzēt pēc nepilnām divām stundām, vispirms Portugālē to varēs redzēt Riodeonoras municipalitātē, kur pilnais aptumsums sāksies plkst. 19.30:20 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 19.30:29.
Pēc tam tas būs redzams Spānijā, tikai jāņem vērā, ka tā ir Centrāleiropas laika joslā, tādējādi vienu stundu uz priekšu. Piemēram, Bilbao pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.27:23 pēc vietējā laika, maksimālais aptumsums plkst. 20.27:38, Saragosā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.29:02, maksimālais aptumsums plkst. 20.29:44, Valensijā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.32:30, maksimālais aptumsums plkst. 20.33:00, bet Baleāru salu Ibisā pilnais aptumsums sāksies plkst. 20.32:45, maksimālais aptumsums plkst. 20.33:18.
Kurās lielpilsētās varēs redzēt ļoti izteiktu daļēju aptumsumu?
Kaut gan pilnīga aptumsuma josla ir šaura, daudz plašāks ir to vietu klāsts, kur Mēness atstās mazu Saules “sirpi”: Madride (Mēness aizsegs 99,98% Saules diska), Barselona (99%), Monako (95%), Lisabona (95%), Dublina (94%), Parīze (92%), Milāna (92%), Londona (91%), Cīrihe (91%), Brisele (90%), Amsterdama (88%), Prāga (86%), Berlīne (85%), Vīne (85%), Kopenhāgena (84%), Oslo (83%), Varšava (82%), Stokholma (81%).
Ko un kad varēs redzēt Latvijā?
Ja mākoņi nesabojās vērošanas prieku, Latvijā varēs baudīt daļēju Saules aptumsumu, kas sāksies plkst. 20.04. Rīgā tas sāksies plkst. 20:06 un būs redzams līdz plkst. 21:11, kad Saule norietēs. Maksimālā fāze būs plkst. 20.58, tādēļ novērotājiem jūras krastā būs unikāla iespēja redzēt rietošu Saules sirpi. Visa aptumsuma beigas sagaidāmas plkst. 21.49. Latvijā varēs redzēt, kā Mēness Saules disku aizsedz par aptuveni 80 procentiem.
Kā skatīties Saules aptumsumu un nesabojāt acis?
Izņemot pilnā Saules aptumsuma maksimālo fāzi, kad Mēness pilnībā aizsedz spožo Saules disku, nav droši skatīties tieši uz Sauli bez īpašas acu aizsardzības. Skatīšanās uz jebkuru spožās Saules daļu caur fotokameras objektīvu, binokli vai teleskopu bez īpaša Saules filtra var acumirklī izraisīt smagas acu traumas. Tiklīdz redzams kaut tieviņš Saules sirpītis, vērojiet to tikai ar īpašām aptumsuma brillēm, kas ir tūkstošiem reižu tumšākas par parastajām saulesbrillēm. Tās var pārbaudīt šādi: tām ir jābūt ISO 12312-2 kvalitātes zīmogam, bet tās uzvelkot telpās, vajadzētu blāvi redzēt tikai ļoti spilgto apgaismojumu.
Speciālistu norādījumus var izlasīt šeit, bet pamācošu video var noskatīties zemāk. Tas nekas, ka video ierakstīts pirms cita aptumsuma — drošības pasākumi nemainās!