Vētra brāzusies pār Viļņu, daudzas ielas pārvērtušās kanālos
Naktī uz svētdienu Lietuvai pārbrāzās spēcīga vētra, kas nodarīja ievērojamus postījumus Viļņā un tās apkārtnē. Iedzīvotāji ziņoja par nogāztiem kokiem un norautiem māju jumtiem, kā arī dalījās ar fotogrāfijām un video, kuros pilsētas ielas pārvērtušās Venēcijas kanālos.
Stihija traucēja Viļņas lidostas darbību. Spēcīgo vēja brāzmu un stiprā lietus dēļ divas pasažieru lidmašīnas nevarēja droši nosēsties Viļņas lidostā un bija spiestas riņķot virs pilsētas, vēsta “delfi.lt”. Aviokompānijas “Ryanair” reisa lidmašīna no Atēnām tā arī nespēja nolaisties un bija spiesta doties uz Kauņas lidostu. Veiksmīgāk noslēdzās čarterreiss no Grieķijas Krētas salas, un aviokompānijas “Avion Express” lidmašīna no Iraklijas kādu laiku riņķoja lidostas apkaimē, izvairoties no vētras spēcīgākās zonas, un ar otro mēģinājumu sekmīgi nolaidās.
Vētrā cietušas arī vairākas tirdzniecības vietas, un svētdien pat nācās uz visu dienu slēgt vienu no lielākajiem pilsētas veikaliem “Maxima XXX”.
Kopumā ugunsdzēsēji 34 reizes brauca uz izsaukumiem saistībā ar nolauztajiem kokiem, 27 gadījumi bija Viļņā.