"Brutāls terorakts!": Maskavas mērs komentē sprādzienu restorānā
Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gāja bojā trīs cilvēki, un Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturoja kā "brutālu teroraktu".
Krievijas valsts mediji, atsaucoties uz vietējām amatpersonām, ziņoja, ka sestdienas vakarā sprādzienā Maskavas centrā esošajā augstākās klases itāļu restorānā "Balzi Rossi" gāja bojā trīs cilvēki, kuru vidū ir arī spridzinātāja.
"Vakar Maskavā tika pastrādāts brutāls terorakts, kurā gāja bojā cilvēki. Cietušie pašlaik atrodas pilsētas slimnīcās, kur viņi saņem visu nepieciešamo aprūpi," svētdien sociālajos tīklos rakstīja Sobjaņins.
Sestdienas vakarā, kad sprādzienbīstamā ierīce eksplodēja restorānā Kudrinskas laukumā, tika ievainots vismaz 21 cilvēks, ziņo Krievijas valsts propagandas aģentūra "Ria Novosti".
Sieviete mēģināja ienest bumbu restorānā, bet apsargs atteicās viņu ielaist, un tad ierīce eksplodēja, ziņoja "Ria Novosti". Krievijas izmeklēšanas komiteja sestdienas vakarā paziņoja, ka uzbrukums joprojām tiek izmeklēts.
Krievijas varasiestādes nav sniegušas papildu informāciju, un neviens publiski nebija uzņēmies atbildību par notikušo.
"Ria Novosti" vēstīja, ka restorāns sestdienas vakarā bija slēgts privātam pasākumam.