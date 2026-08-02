"Es parūpētos par Putina pēkšņu sirdslēkmi!" Trampa ietekmīgā sabiedrotā Lora Lūmere pārsteidz sabiedrību
ASV prezidenta Donalda Trampa ietekmīgā līdzgaitniece, galēji labējā influencere Lora Lūmere pēkšņi mainījusi savu Kremlim ilggadēji labvēlīgo viedokli un paziņojusi, ka, ja viņai būtu teikšana, Krievijas diktators Vladimirs Putins ņemtu nelabu galu.
🔫 Laura Loomer said that, if she were the US president, she would order Putin to be eliminated— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2026
According to the MAGA influencer, the Russian dictator is afraid of Trump, but the US president could take a much tougher approach toward the Kremlin.
Loomer stressed that this was… pic.twitter.com/xzt7bOo7aN
Viena no ietekmīgākajām MAGA (“Padarīsim Ameriku atkal diženu”) kustības personām, kura gadiem ilgi atkārtoja Kremļa propagandas tēzes, nu par 180 grādiem mainījusi savu kursu un izsaka līdz šim pavisam ķecerīgas domas. Iespējams, uz to pamudināja viņas nesenā vizīte Ukrainā krievu okupantu triecienu laikā.
“Vladimirs Putins baidās no Donalda Trampa. Viņš var izlikties, ka tā nav, taču Vladimirs Putins zina, ka Donalds Tramps ir tas, kurš pieņem lēmumus. Ja viņš gribētu, viņš varētu būs daudz agresīvāks pret Vladimiru Putinu,” intervijā “Kyiv Independent” paziņoja Lūmere. Uz jautājumu, vai viņam tā vajadzētu rīkoties, Lūmere atteica: “Ja es būtu Savienoto Valstu prezidente un Krievija piegādātu Irānai ieročus, es nogalinātu Vladimiru Putinu.”
“Es nesaku, ka Donaldam Trampam vajag nogalināt Vladimiru Putinu. Es saku, ka ja es būtu Savienoto Valstu prezidente un uzzinātu, ka cita valsts man meloja sejā un apgādā valsti, ar kuru es karoju, kur 20 reizes dienā valsts televīzija translē “Nogalināt Trampu! Nāve Amerikai! Nāve Trampam!”, es atrastu veidu, lai šis pasaules līderis pavisam negaidīti traģiski aizietu ar sirdslēkmi.”
Vēl pavisam nesen par “savējo” uzskatītās Lūmeres izteikumi uzreiz izraisīja kņadu Krievijā, tās propagandas impērijas “Russia Today” vadītājai Margaritai Simonjanai paužot atvieglojumu, ka “vadošie rusofobi ir tik ļoti pie pilna prāta un saprātīgi”.
Lūmere plašu ievērību ieguvusi, savulaik internetā izplatot dažādas sazvērestības teorijas. Viņa savulaik publicēja video, kurā 2001. gada 11. septembra terorakti tika nosaukti par “savējo pastrādātu darbu”, kā arī popularizēja nepatiesus apgalvojumus, ka Haiti imigranti Ohaio štatā ēdot suņus un kaķus, un vēlāk šos apgalvojumus prezidenta vēlēšanu kampaņas debatēs ar Kamalu Harisu atkārtoja arī Tramps. Viņa arī gadiem ilgi izplatīja Kremļa propagandas tēzes par Ukrainu, to vainojot kara sākšanā, kā arī dēvējot par “nacistu valsti”.
Jūlijā viņa pabija Ukrainā, turklāt ne tikai Kijivā, un savām acīm redzējusi krievu okupantu nodarīto postažu. Nu viņa atzinusi, ka pati kritusi par upuri Krievijas propagandai un aicina citus konservatīvos Amerikā uzmanīties no tās. “Nevajag klausīties podkāstu autoros un ļaut viņiem veidot jūsu viedokli par kādu valsti. Faktus varat pārbaudīt paši,” viņa sacīja aģentūrai “Associated Press” Kijivā neilgi pēc atgriešanās no brauciena Ukrainas austrumos netālu no frontes līnijas. Intervijai sākotnēji bija jānotiek viņas viesnīcā, taču to pārcēla uz ēkas pazemes bumbu patvertni, jo Kijiva piedzīvoja kārtējo krievu ballistisko raķešu uzbrukumu.
“Es sapratu, ka mani pašu apmuļķoja Krievijas propaganda un es noticēju daudzām nepatiesībām par Ukrainu. Es agrāk domāju, ka tā ir nacistu pilna valsts,” Lūmere atzina Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim intervijā, ko viņa ierakstīja savai pārraidei video platformā “Rumble”.
Lūmere taisnojās, ka viņas uzskatu veidošanos ietekmēja pašas kontu bloķēšanu vairākās ASV sociālo mediju platformās un pāriešana uz lietotni “Telegram”, kur plaši izplatās Krievijas mediju saturs. “Krievi ļoti prasmīgi izmanto cilvēku dusmas. Un es biju ļoti dusmīga,” viņa sacīja, atceroties savas izjūtas pēc 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanām, kurās viņa joprojām uzskata par Trampam nozagtām. Lūmere stāstīja, ka uzskatu maiņa notikusi pakāpeniski, sākot pamanīt, ka tādi podkāstu vadītāji kā Takers Karlsons sākuši kritizēt Trampu, bet viņu retoriku aktīvi pārpublicē Krievijas informācijas avoti.
Lūmere, kura sevi dēvē par neatkarīgu žurnālisti, aģentūrai “Associated Press” apgalvoja, ka viņas nostājas maiņa jau sākusi ietekmēt MAGA atbalstītāju uzskatus. “Pilnīgi noteikti. Es visu dienu saņemu ziņas no dažādiem cilvēkiem, mediju un politikas pārstāvjiem, kā arī saviem sekotājiem internetā. Viņi raksta: “Neticami, mēs nemaz neapzinājāmies, cik daudz mums tika melots.” Vai arī: “Tu man patiešām atvēri acis.””
Lai gan daži mēģinājuši mazināt Lūmeres ietekmi uz prezidentu, Tramps nereti ir sekojis viņas ieteikumiem. 2024. gada vēlēšanu kampaņas laikā viņa dažkārt ceļoja kopā ar Trampu, bet pērn viņš atbrīvoja vairākus Nacionālās drošības padomes darbiniekus pēc tam, kad Lūmere Ovālajā kabinetā bija paudusi bažas par viņu lojalitāti.
Tramps arī šoreiz sekojis Lūmeres gaitām un sociālajos tīklos dalījies ar viņas un Zelenska sarunas video. "Ļoti laba!!!" toreiz rakstīja Tramps.
Lūmere uzsvēra, ka Ukraina nav finansējusi viņas braucienu. “Varu garantēt, ka man neviens nemaksāja. Un pilnīgi noteikti Ukrainas valdība man nemaksāja, lai es uz šejieni atbrauktu," viņa paziņoja. “Ja tas viss ir neīsts, kādēļ es būtu riskējusi ar savu dzīvību? Es tagad atrodos bumbu patvertnē, šonedēļ knapi esmu gulējusi.”