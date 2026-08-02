Dzēšot liesmas, Grieķijā saduras ugunsdzēsēju helikopteri. VIDEO
Grieķija, kuru svelmes laikā plosa vērienīgi mežu ugunsgrēki, piedzīvojusi jaunu nelaimi, kad gaisā sadūrušies divi ugunsdzēsēju helikopteri. Lidaparātos bijušo četru cilvēku liktenis nav zināms.
Nelaime notikusi uz rietumiem no Atēnām. Abi helikopteri dzēsa meža ugunsgrēkus Psatas apkaimē netālu no Atēnām, kur liesmas iznīcinājušas vairāk nekā simtu māju un piespiedušas evakuēties iedzīvotājus dažādos Grieķijas reģionos.
Pagaidām nav zināms katastrofas cēlonis. Sākta pilotu meklēšanas operācija.
Tikmēr ugunsdzēsēji cīnās ar citu plašu ugunsgrēku Portogermeno apkaimē pie Korintas līča. Spēcīgā vējā liesmas šķērsoja kalnu grēdu un sasniedza militāro poligonu, izraisot munīcijas sprāgšanu. Liesmu dzēšanā iesaistīti gandrīz 500 ugunsdzēsēju, astoņas lidmašīnas un 20 helikopteri, bet papildspēki ieradušies arī no Francijas un Rumānijas. Iedzīvotāju evakuācijā iesaistīti trīs Krasta apsardzes kuģi.
Savukārt Grieķijas ziņu aģentūra ANA vēsta, ka Kefalonijas salā svētdien aizturēts 44 gadus vecs vīrietis, kuru tur aizdomās par tīšu dedzināšanu, izraisot ugunsgrēku salas dienvidu daļā.
Šovasar Eiropu pēc ilgstoša sausuma plosa plaši mežu ugunsgrēki, jo īpaši cieš Grieķija, Spānija, Francija un Portugāle. Zinātnieki norāda, ka šādus ekstrēmus apstākļus pastiprina klimata pārmaiņas.