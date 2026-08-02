Slovēnijas prezidente Musara cietusi autoavārijā
Slovēnijas prezidente Nataša Pirca Musara guvusi ievainojumus ceļu satiksmes negadījumā.
Vietējie mediji vēsta, ka avārijā notikusi piektdienas pēcpusdienā Kastelecas tunelī atceļā no Horvātijas, kur Slovēnijas prezidente pavadīja atvaļinājumu. Sadursmē bija iesaistītas divas prezidentes korteža automašīnas. Pēc avārijas satiksmi tunelī slēdza uz vairākām stundām.
Cietušo prezidenti nogādāja slimnīcā, pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas nākamajā dienā izrakstīja un atveseļošanos viņa turpinās mājās. Kopumā ievainojumus guvuši divi cilvēki, otras cietušās personas traumas ir smagas, vēsta izdevums “Delo”.
Prezidentes kanceleja pavēstīja, ka negadījums notika laikā, kad Nataša Pirca Musara devās uz leģendārā riteņbraucēja Tadeja Pogačara dzimto Komendas pašvaldību, kur šajā nedēļas nogalē notiek viņa ikgadējais labdarības pasākums “Pogi Challenge”. Slovēnijas prezidente ir “Pogi Challenge” goda patrone.
58 gadus vecā juriste Nataša Pirca Musara ir pirmā sieviete Slovēnijas prezidenta amatā. Uz piecu gadu termiņu viņu ievēlēja 2022. gadā.