ASV alusdarītava solīja bezmaksas alu Trampa nāves gadījumā. Sekas nelika ilgi gaidīt
ASV Viskonsinas štata alus darītava, kuras īpašnieks savulaik solīja bezmaksas alu ASV prezidenta Donalda Trampa nāves gadījumā, saskārusies ar nepatīkamām sekām.
Štata amatpersonas paziņoja, ka antitrampistu aktīvistam Kērkam Bengstedam piederošā “Minocqua Brewing Company” zaudēs alkohola tirdzniecības atļauju. Viskonsinas Ieņēmumu departaments norādīja, ka alkohola tirdzniecības atļauja tiks anulēta 4. augustā.
Lēmums pieņemts pēc jūnijā notikušās kratīšanas, kuras laikā štata amatpersonas konfiscēja uzņēmuma kārbās pildīto alu, apgalvojot, ka tas ievests no kaimiņu Ilinoisas štata bez nepieciešamajām atļaujām un nodokļu nomaksas, vēsta “Milwaukee Journal Sentinel”.
Bengsteds, kurš “Minocqua Brewing Company” raksturo kā “progresīvāko alus darītavu štatā” nosodīja štata lēmumu un aicināja atbalstītājus ziedot līdzekļus juridiskās aizstāvības fondam. “Mēs cīnīsimies ar Viskonsinas štatu ar visiem līdzekļiem, un viņiem atkal nāksies mani ar varu izvilkt no mūsu alus bāriem, pirms es pārstāšu pārdot alu progresīvi noskaņotajiem cilvēkiem, kuri pie mums brauc ciemos,” viņš paziņoja, solot tiesā pārsūdzēt šo lēmumu.
Atļaujas anulēšana notiek aptuveni trīs mēnešus pēc tam, kad FIB aģenti nopratināja Bengstedu par ierakstu sociālajos tīklos ar šķietamu norādi uz iespējamo atentāta mēģinājumu pret Trampu Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā šā gada 25. aprīlī. Varas iestādes paziņoja, ka Kouls Alens mēģināja izlauzties cauri apsardzes kontrolpunktam un izšāva ārpus zāles, kur pulcējās Tramps, viceprezidents Džeimss Venss un citi administrācijas ministri.
“Mēs gandrīz tikām pie bezmaksas alus dienas. Pretošanās kustības brālim vai māsai vajadzētu piestrādāt pie šaušanas precizitātes vai arī viņš [domāts pats Tramps — red.] atkal safabricēja atentātu, lai panāktu sev labvēlīgu ziņu ciklu,” toreiz alus darītavas “Facebook” kontā rakstīja Bengsteds.
Vēlāk Bengsteds publicēja video, kurā redzams, kā FIB aģenti viņu un viņa advokātu nopratina par šo komentāru, tostarp vaicājot, vai viņš pats vai kāds no viņa paziņām plānojis kaitēt Trampam vai Vensam, vai arī atbalsta šādu mērķi izvirzījušās grupas. Bengsteds ar advokātu aģentiem paskaidroja, ka ne plāno, ne vēlas nodarīt kaitējumu Trampam vai Vensam un neatbalsta nevienu organizāciju, kas aicinātu uz šādu vardarbību.
Slavenākais bezmaksas produkcijas izsniegšanas gadījums kāda cilvēka nāves gadījumā bija 1953. gada 6. martā, kad dienu pēc Padomju Savienības asiņainā tirāna Josifa Staļina nāves, kurš pasaules vēsturē iegājis kā viens no visbriesmīgākajiem miesniekiem, Vašingtonas ukraiņu restorāns “1203 Restaurant” saviem apmeklētājiem pasniedza bezmaksas boršču — šīs svinības par ikoniskām pārvērta fotoattēli ar atbilstošu plakātu pie restorāna durvīm un uzrakstu “1203 Restaurant jūs ielūdz nobaudīt bezmaksas boršču, svinot Staļina nāvi”.
Following the death of Stalin #OTD 73 years ago, the 1203 Restaurant in Washington,D.C.,offered free borscht (most famous Ukrainian dish) to celebrate. This photo went viral as a symbol of joy over the dictator's death. Stalin died at 73,same age as Putin now. Keeping fingers🤞🙏 pic.twitter.com/jjJ0YaDvJy— Helge Hailaga (@hellion125) March 5, 2026
Jāpiebilst, ka pirms incidenta Baltajā namā, pēdējo gadu laikā pret Trampu, kad viņš vēl bija prezidenta amata kandidēts, jau bijuši vismaz divi atentāta mēģinājumi. Februārī mūža ieslodzījumu saņēma Raiens Rauts, kurš 2024. gada 15. septembrī mēģināja Trampu nošaut Floridas golfa laukumā. Savukārt 2024. gada 13. jūlijā Pensilvānijas štata Batlerā Trampu mēģināja nošaut 20 gadus vecais Tomass Metjū Krukss, trāpot viņam ausī, kā arī nogalinot vienu un ievainojot vēl sešus Trampa mītiņa dalībniekus. Kruksu nogalināja Slepenā dienesta snaiperis.